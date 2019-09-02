Никогда не разговаривайте с незнакомцами!

- Смоделируем ситуацию: играющего во дворе ребенка по имени позвал какой-то мужчина и сказал, что он приятель отца или матери, после чего предложил пойти смотреть к нему мультики. Как в этом случае мыслит ребенок: знакомый это или чужой?

- Ребенок вполне способен принять этого человека за «своего», раз тот «знает», как его зовут. Поэтому родителям настоятельно рекомендуется объяснить детям, что «незнакомец» - это любой человек, которого ребенок не знает лично. И что бы ни предложил этот человек, ребенок обязан отказаться от всего.

Нужно раз и навсегда условиться (и периодически напоминать), что никогда в жизни родители не пошлют за ребенком никого постороннего - ни в детсад, ни в школу, ни забрать с вечеринки, ни сопроводить в больницу. И ребенок должен знать: в такой ситуации ему следует тут же бежать в людное место, звонить родителям или в полицию.

- С какого детского возраста можно начинать профилактические беседы с ребенком, чтобы защитить его от агрессии не всегда доброжелательно настроенного внешнего мира и при этом не травмировать?

- Подобные разговоры мы заводим со своими детьми с самого раннего их возраста. Например, когда просим их внезапно не исчезать из поля зрения во время прогулки, не уходить со двора без спроса, когда внушаем, чтобы осторожно пересекали проезжую часть по дороге в школу. Самым маленьким мы говорим прямо: «Я должна тебя видеть». Или: «Здесь опасно бегать, потому что много машин».

Личный архив

Нередко малыши охотно общаются с совершенно посторонними людьми, и это вызывает в нас сильное естественное беспокойство. Ведь маленькие дети способны доверчиво протянуть ручку чуть ли не первому встречному и уйти с ним в неизвестном направлении «погладить щенка». Если мать видит в своем ребенке такую открытость, она обычно не устает ему повторять, чтобы он «с чужими ни ногой!», не вдаваясь в излишние объяснения. И это правильно. Ни к чему поселять в ребенке тревожность. В малышах важно утвердить это знание на уровне аксиомы: «Так надо. И точка». Почему так не надо делать, они еще, к сожалению, наверняка узнают. Хорошо, если не на собственном опыте.

- А как разговаривать с более старшими отпрысками, которым в качестве доводов уже требуются аргументы, почему нельзя то-то и то-то?

- Беседы с детьми постарше требуют большей психологической тонкости и определенного подхода. С ними желательно избегать директивного тона и назидательности.

Я бы рекомендовала ловить удобные моменты, чтобы обсудить ту или иную угрожающую ситуацию не в лоб, а в привязке, например, к фильму, книге или новостям из телевизора. Ненароком, в ходе разговора, вставьте свои пять копеек: мол, люди бывают разные - и плохие, и хорошие, и не следует слепо доверять всем подряд, даже если человек на первый взгляд производит приятное впечатление. Поясните, что нередко зло принимает весьма привлекательную форму, а плохие люди умеют завоевывать доверие. При этом важно не слишком испугать ребенка, но и не идеализировать грубую реальность. Нужно рассказать, что так действительно бывает: некоторые взрослые в своих корыстных целях обманывают ребят и могут причинить им серьезный вред.

Одной из первейших родительских обязанностей является взращивание в подрастающем человеке понимания, что в ряде ситуаций он способен и должен защитить себя сам. Для этого, во-первых, нужно сформировать в нем представления о том, с кем и как следует общаться или, наоборот, с кем не стоит вступать в контакт ни при каких обстоятельствах; во-вторых, стараться избегать опасных ситуаций.

- Вы можете сформулировать универсальные правила на все случаи жизни (кроме чрезвычайных обстоятельств - землетрясение, наводнение и прочее), которым желательно неукоснительно следовать ради самосохранения?

- Все просто: не вступать в контакт с незнакомыми людьми без острой необходимости; никогда никуда не идти с незнакомцами, тем более не садиться в чужую машину, даже если скажут, что они хорошие приятели отца или матери, и будут чем-то заманивать; ничего не рассказывать о себе и близких: ни где живешь, ни когда родители приходят домой, ни куда ездили или поедете отдыхать, ни какими видами деятельности занимаются отец и мать; никогда не брать угощения у неизвестных лиц и ничего у них не покупать.

.

Читайте далее.