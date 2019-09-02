Что делать, если ребенок потерялся...

Допустим, двери автобуса (электрички, троллейбуса) захлопнулись, и ребенок уехал один без сопровождающих взрослых, ему нужно доехать до следующей остановки (станции) и выйти. И там спокойно ждать своих близких.

Соответственно, взрослый должен поехать за ребенком на следующем автобусе (электричке, троллейбусе) до ближайшей остановки.

Если он не обнаружит там своего потеряшку, то должен сообщить о пропавшем дежурному по станции, начальнику вокзала, на автостанцию. Затем обратиться в полицию.

...в городе

Прежде чем идти куда-то гулять, спросите ребенка, что он будет делать, если потеряется. Это поможет ему нарисовать в воображении картинку и задуматься.

Вдобавок немного сгустите краски: вот он один, мамы или папы рядом нет... Подождите, пусть подумает и даст свои ответы... Этот прием поможет ему впоследствии услышать ваши рекомендации, а не пропустить их мимо ушей.

Главное правило - попадая в общественное место, где есть риск потеряться, договоритесь, где вы встретитесь, если упустите друг друга из виду. Это может быть приметный фонтан. Или памятник. Или запоминающаяся вывеска.

...в парке, лесу

Оповестите персонал и охрану парка. Не мешкая звоните в волонтерские поисковые сообщества («Лиза Алерт», например). В первую очередь обойдите все ближайшие водоемы.

...в магазине

Подключите местную службу информации и охрану, чтобы они заблокировали выходы и помогали вам в поиске. Попросите дать объявление по громкой связи.

Но что следует предпринять, если это все же произошло и вы не были к этому готовы?

Инструкция для ребенка

1. Припомнить, где он видел родителя в последний раз.

Если это место рядом и до него несложно дойти, то отправляться туда и стоять там, ожидая, пока его отыщут. Либо оставаться там, где он есть.

2. Если ребенок заигрался, убежал, не понимает, где находится, и он уже подождал, пока его найдут, и не дождался, то ему придется обратиться за помощью к взрослым. Лучше всего - к сотруднику полиции, магазина или другим родителям с детьми. Это наиболее безопасные фигуры.

3. Ребенок должен знать свое имя, возраст, адрес и имена родителей.

4. Ребенок не должен близко подходить к водоему и уходить куда-то с незнакомыми людьми - этому его должны заранее научить родители. По статистике, 90% потерявшихся на природе детей тонут.

Инструкция для взрослых

1. Немедленно отправляйтесь на место, где вы в последний раз видели ребенка.

2. Обратитесь в информационный центр магазина. Подключайте к поискам других людей.

3. Ваш ребенок должен знать свое имя, фамилию и по возможности адрес. Для малышей хороший способ класть в карман записку с фамилией, адресом, номером телефона родителей.