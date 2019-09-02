Киберпространство: Как уберечь ребенка от опасностей

По разным оценкам, к 16 годам свои аккаунты в соцсетях есть у 95 - 99 процентов подростков. Для сравнения, даже в школы ходит не так много детей! Хотя школы в отличие от соцсетей по закону обязательны для посещения. И получается, что почти все ключевые события для детей - знакомства, общение, ссоры и дружба - происходят в интернете, а не на глазах у родителей.

Вредители в сети

Выходит, от родителей оказывается скрытой огромная часть жизни ребенка.

- Почти половина подростков признаются, что они скрывают от родителей подробности своей интернет-жизни, - уточняет Мария Наместникова, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в сети. - Чаще всего это само время, которое они проводят перед экраном, а также сайты и видео, которые они смотрят.

Понятно, что родителям неизвестно, какие именно посты читает ребенок и каких единомышленников находит - может быть, они болтают о любимых играх и сериалах, а может быть, обсуждают колумбайн и суициды.

- Чем дети старше, тем сложнее родителям контролировать, что и как они делают в интернете, - уточняет эксперт. - Взрослые точно знают, что смотрят дети

в 4 года, потому что сами включают им мультфильмы. Но уже к 7 - 10 годам лишь половина родителей знают, чем занят их ребенок.

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Кибербуллинг и травля

Другая частая проблема, с которой сталкиваются дети в интернете, - это кибербуллинг. Травля в соцсетях широко распространена и даже популярна у детей. От этих психологических атак чаще всего страдают 10 - 13-летние дети. А «троллями» выступают, как правило, 12 - 15-летки. И это тоже часто остается в тени для родителей.

- Дети недооценивают опасности в интернете. Если к 10-летней девочке на улице подойдет незнакомый взрослый мужчина, она просто убежит. А в соцсетях они знакомятся, начинают дружить и переписываться, - рассказывает Григорий Сергеев, основатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». - Так же легко пропустить ситуацию и с кибербуллингом, если взрослые не мониторят профессионально соцсети. Поэтому важно, чтобы родитель был ребенку другом, чтобы тот мог прийти и пожаловаться на свою беду. И такого доверия не будет, если мама с папой начнут отнимать смартфон и читать переписки ребенка, даже ради его же блага. Станьте друзьями со своими детьми.

Интерактивные устройства и электронные игры

Увы, отвлечь ребенка от электронных устройств непросто. В крайних случаях речь идет о самой настоящей зависимости, наряду с алкоголизмом и наркоманией! В 2018 году Всемирная организация здравоохранения даже включила зависимость от компьютерных игр в Международную классификацию болезней. Ведь с точки зрения организма, уверяют ученые, разницы между наркотической и игровой зависимостью не так много.

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- Медицинское сообщество рассматривает все зависимости, будь они химические или поведенческие, как одинаковые процессы в нашем мозгу, - рассказывает психолог Арик Сигман, член Королевского общества медицины Великобритании. - При зависимости наш организм начинает вырабатывать гормон дофамин, который заставляет нас чувствовать себя хорошо, когда мы делаем что-то плохое. Этот процесс одинаков для алкоголиков и шопоголиков, только доза дофамина разная. Но последние исследования показывают, что при игровой зависимости дофамина вырабатывается не меньше, чем при наркомании. И лечить такую зависимость должны врачи.

На что обратить внимание родителям

Чтобы уберечь ребенка от опасностей в интернете и соцсетях, важно поддерживать атмосферу доверия и тесный контакт с ребенком. А для этого эксперты рекомендуют общаться не только лично, но и в привычном для подростков формате - в тех же мессенджерах и соцсетях. В конце концов, ребенку гораздо проще будет пожаловаться маме на странного незнакомца, переслав ей его сообщение, чем выбирать время для разговора с глазу на глаз.

Также важно оговаривать время, которое ребенок может провести за компьютерной игрой, и следить за возрастным рейтингом таких игр.

3 часа в день - столько по максимуму времени рекомендует проводить детям на сайтах и в соцсетях (Центр защиты прав и интересов детей при Минпросвещения).

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