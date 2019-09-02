Каша вновь не лезет в рот? Скушай, детка, бутерброд

Три главных принципа

- В питании важно соблюдать три основных принципа - разнообразие, умеренность и сбалансированность, - объясняет член Национальной ассоциации диетологов врач Людмила Денисенко.

1. Много овощей и фруктов

ВОЗ рекомендует в день есть не меньше пяти порций овощей и фруктов, их общий объем должен быть не меньше 500 граммов. Это одно яблоко, один банан, половинка огурца, небольшой помидор и листья салата.

2. Обязательный завтрак

Обязательно нужно найти время для полноценного завтрака. Это самое важное и для взрослых, и для детей, особенно для школьников-подростков в период бурного роста.

3. Меньше жирного, копченого, сладкого

Даже объяснять не нужно, почему вредны чипсы, копченые колбасы, соленые сухарики, слишком жирные сладости для растущего организма. К счастью, девочкам можно просто намекнуть на то, что из-за вредной еды они могут растолстеть и покрыться прыщами. Для мальчишек эти аргументы тоже могут сработать.

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ФАСТФУДИК

Вредное тоже можно. Иногда

В качестве поощрения можно позволить ребенку съесть то, что так отчаянно хочется.

Диетологи рекомендуют избегать сладкого, жирного в течение недели. Но в выходные можно побаловать ребенка натуральными сладостями: зефиром, пастилой, халвой. Торты, пирожные и даже фастфуд тоже можно. Но все же не так часто, как хотелось бы ребенку.

Ученые не рекомендуют есть так любимый детьми фастфуд чаще чем раз в неделю, а лучше - пару раз в месяц. И все из-за высокой калорийности. Например, британцы высчитали, сколько раз можно поесть фастфуда без особого вреда для здоровья.

1. Картошка фри - раз в неделю 150 граммов (из-за высокой калорийности: в 250-граммовой порции - около 340 калорий).

2. Гамбургер - раз в две недели. В нем меньше калорий (250), но больше вреда. Мало того что в гамбургере содержится чуть ли не половина дозы соли, разрешенной в день, но еще и канцерогены (из-за жареного мяса). Если есть их регулярно, то можно навредить не только сердцу, но и пищеварительной системе.

3. Пицца - 1 - 2 куска раз в неделю. И то если это будет «правильная» «Маргарита», а не «неправильная» с колбасой - очень калорийная и с высоким содержанием соли.

- Конечно, я бы рекомендовала обходить рестораны быстрого питания стороной, - говорит Людмила Денисенко. - Но если же приходится время от времени питаться фастфудом, то и там всегда можно выбрать менее вредные продукты, без лишних калорий, сахара и транс-жиров. Возьмите хотя бы молочный коктейль - вкусное и полезное лакомство, которое грех запрещать детям.

КСТАТИ

- Раньше диетологи во всем мире склонялись к тому, что в день необходимо 1 - 2 перекуса между полноценными приемами пищи, - говорит Людмила Денисенко. - Сейчас все чаще диетологи не рекомендуют взрослым перекусывать (высок риск сахарного диабета). Лучше 1 - 2 полноценных приема пищи. Но эти рекомендации не относятся к детям! Школьникам обязательно нужен перекус.