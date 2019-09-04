2019-09-03T17:05:43+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Сколько лиц на дереве

Простой способ проверить, как долго продлится ваша интеллектуальная молодость
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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..Фото: EAST NEWS
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Посмотрите на рисунок. Сколько лиц на нем вы видите?

Сначала внимательно посчитайте лица - и только потом читайте ответы!

РЕЗУЛЬТАТЫ

На самом деле лиц 12!

Вы видите до 9 лиц:

Вы в последнее время рассеянны? То ключи забудете, то важный разговор из головы вылетит? Похоже, ваша жизнь стала слишком рутинной. Может быть, куда-нибудь съездить. Поменяйте маршрут до работы (магазина и т. п.). Решайте кроссворды и сканворды (см. стр. 39). Хороший вариант - засесть за изучение иностранного языка.

Вы видите 10 - 11 лиц:

Вы - ваш результат - показатель хорошего ментального здоровья и интеллектуальной молодости. Но постарайтесь почаще проветривать мозги. Устраиваете себе день без телевизора, компьютера и соцсетей. Иногда вы устаете от того, что слишком много информации пытаетесь обработать, осмыслить и переварить.

Вы видите 12 лиц.

Отлично! Ваш мозг работает на все сто процентов. Результат говорит об упорстве, усидчивости и наличии творческой жилки. Никто не способен вывести вас из равновесия. Вы наверняка много читаете, интересуетесь новинками книг и кино. Так держать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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