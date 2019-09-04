Подделать скифскую тиару и украсть изумруды из Кремля

Валентин Гафт, Никас Сафронов «Отражения»

Издательство «Белый город»

Художник Никас Сафронов давно дружит с Валентином Гафтом (кстати, 2 сентября артисту исполнилось 84 года, с чем «КП» его сердечно поздравляет). Все знают его эпиграммы («Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян»), но в своей жизни он сочинял далеко не только их. Еще в начале 90-х Никас подарил Гафту свою книгу, и некоторые стихи он писал под впечатлением от сафроновских картин. А иногда, наоборот, Сафронов писал картины под впечатлением от стихов Гафта. Бывало, очень похожие по смыслу и настроению тексты и полотна рождались параллельно, независимо друг от друга…

Вот, например, гафтовское стихотворение.

Осип Мандельштам

Мы лежим

с тобой в объятьях

В январе среди зимы,

Мой халат и твое платье

Обнимаются, как мы.

Как кресты, на окнах - рамы,

Кто мы, люди, мы - ничто?

Я читаю Мандельштама,

А в душе вопрос - за что?

Ребра, кожа, впали щеки,

А в глазах застывший страх,

И стихов замерзших строки

На обкусанных губах.

Софья Багдасарова «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства»

Издательство «Эксмо»

Искусствовед Софья Багдасарова, автор одного из лучших российских блогов об искусстве (shakko-kitsune.livejournal.com), выпускает уже третью бумажную книгу за полтора года. Речь в ней о том, как воруют картины русских художников, как их подделывают и как их губят. Историй в книге множество - от подробного рассказа о рембрандтовской «Данае», в которую плеснул кислотой невменяемый литовец Бронюс Майгис, до почти анекдотического случая с жуликом, решившим украсть изумруды и бриллианты из окладов главных русских икон в Успенском соборе Кремля. От повести о блистательном одесском ювелире Израиле Рухомовском, одурачившем весь Париж тиарой, якобы принадлежавшей скифскому царю и только что извлеченной из кургана, до баек о жуликах, скупавших второсортные работы забытых европейских живописцев и выдававших их за произведения Айвазовского и Шишкина. В полном соответствии с названием в книге много интересного об идиотах, которых полным-полно и среди мошенников, и среди тех, кто ведется на аферы.

Харпер Ли (адаптация и иллюстрации Фреда Фордэма) «Убить пересмешника»

Издательство АСТ

Роман Харпер Ли «Убить пересмешника» - абсолютная классика американской литературы, там ее считают одной из величайших книг ХХ века. Если вы забыли, то это история адвоката Аттикуса Финча, в 30-е годы в южном расистском городке защищающего негра, обвиненного в изнасиловании. Если вы ее не читали, можете ознакомиться с ней в форме «графического романа» - то есть, по сути, комикса объемом 280 страниц. Можно относиться к этому как к упрощению великой литературы, но художник Фред Фордэм настаивает, что его книга не должна считаться легковесной альтернативой роману: она дополняет, а не заменяет его. Возможно, школьникам действительно лучше для начала подсунуть вот такую версию с картинками - прочесть книгу Харпер Ли полностью они смогут и позже. Тем более Фордэм неплохой рисовальщик, подошел к делу ответственно (специально ездил в Алабаму, чтобы точно воспроизвести пейзажи и архитектуру).

Армен Апресян, Софья Ломыга «Искусство в массы. Занимательные истории о русских художниках»

Издательство «Книжный мир»

«О художниках, творчество которых вроде бы всем известно, знают не так уж и много. Если какие-то занимательные факты о европейских мастерах известны широко (например, об отрезанном ухе Ван Гога не слышал только глухой), то многие прелюбопытные истории, героями которых становились отечественные живописцы, остаются неизвестными». Армен Апресян, искусствовед и лектор, собирает такие истории уже много лет - и вот объединил их в книгу. Ну вот, например: знали ли вы, что картиной Ивана Айвазовского однажды расплатились за вырванный зуб (житель норвежской деревни, у которого не было денег, отдал дантисту какое-то непонятное полотно, висевшее у него дома, а потом его продали на аукционе за 920 тыс. евро)? Или что тот же Айвазовский умел изображать волны, но совершенно не умел людей, и когда писал «Прощание Пушкина с морем», чтобы не опозориться, попросил своего коллегу Репина нарисовать Пушкина? Или что самого Репина, чьих «Бурлаков на Волге» годами считали образцом социально значимой живописи, тяжелая жизнь бурлаков ничуть не волновала («Я расспрашивал их, только чтобы придать некоторый серьез своему делу»). При этом в книге есть не только анекдоты - там 30 рассказов о 30 художниках. Для увлеченного живописью школьника она подойдет идеально.

Леонид Агутин «Безграничная музыка»

Издательство «Издательские решения»

Леонид Агутин значится на обложке этой книги как самый главный автор, но написал ее журналист Алексей Логвинченко. Это не биография певца, как можно было подумать, а рассказ о том, как он записывал с гитаристом Эл ди Меолой англоязычный альбом Cosmopolitan Life, а еще о том, как сыграл концерт Havana Calling на Кафедральной площади Гаваны. Вообще книга главным образом об Агутине на международной арене и о его контактах с иностранными звездами. Есть там и история о том, как Эл ди Меола в 2001-м поехал в Тверь и долго-долго не мог поверить, что избушки, увиденные по дороге, - не декорации для фильма, а действительно место обитания живых людей, и рассказы о выпивке, и о том, как страшно миляга Агутин в стрессовой ситуации может обложить матом нерадивого техника, испортившего концерт (видимо, именно это подразумевается под «парализующей степенью откровенности», которую сулит вынос на обложку). Произведение рассчитано в основном на поклонников певца - для них в книге множество QR-кодов, на которые можно навести смартфон и посмотреть в нем фото- и видеоматериалы из агутинских архивов.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Юрий СТОЯНОВ, актер:

Читаю Довлатова и слушаю Дмитрия Быкова

Юрий СТОЯНОВ.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Я в последнее время не столько читаю, сколько перечитываю. Если раз в год не перечитаю Довлатова, считаю, что я себя обокрал. И еще, конечно, Чехов, Гоголь… А еще я с огромным удовольствием слушаю в интернете лекции Дмитрия Быкова, великолепного литературоведа и рассказчика. Я испытываю невероятное наслаждение. У нас у всех были свои учителя, а сейчас интернет, в котором доступны такие лекции, как быковские, можно назвать общим учителем.

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