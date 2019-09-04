2019-09-03T17:36:52+03:00
Дом. Семья

Пара - нормальное явление

Удивительная история семьи фотографов, которые действительно идут по жизни рука об руку
Евгений САЗОНОВ
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Фото: photojourneys.ruФото: photojourneys.ru
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Не влюбиться в эту пару так же трудно, как удержаться от съемки красивого заката. Фотографы дикой природы Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина стали недавними гостями совместной программы Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников».

Острова Охотского моря. Фото: photojourneys.ru

Острова Охотского моря. Фото: photojourneys.ru

Алтайский заповедник. Водопад Корбу. Фото: photojourneys.ru

Алтайский заповедник. Водопад Корбу. Фото: photojourneys.ru

Удивительные все-таки ребята. Крепко спаянная пара как в работе, так и по жизни - муж и жена. Там, где они появляются, все начинает вертеться, цвести и колоситься - энергетика у них запредельная. И это тот редкий случай, когда Господь свел людей по интересам - всем, какие только можно придумать.

Ледяные алмазы Байкала. Фото: photojourneys.ru

Ледяные алмазы Байкала. Фото: photojourneys.ru

Он был геологом. Она работала в офисе. Оба фотографировали для себя. До тех пор, пока не поняли, что не могут без этого жить... И не могут жить друг без друга.

Курилы. Базальтовое украшение моря. Фото: photojourneys.ru

Курилы. Базальтовое украшение моря. Фото: photojourneys.ru

Ямал. Вечер в чуме.Фото: photojourneys.ru

Ямал. Вечер в чуме.Фото: photojourneys.ru

Познакомила их... куртка. Катя спросила в соцсетях, какую выбрать для путешествия. Кирилл вызвался помочь. Встретились, купили. Потом встретились еще - обсудили фотки. А потом решили и не расставаться вовсе. Вместе штурмовали Дальний Восток, Урал, Якутию...

В объектив Кирилла и Кати часто попадают и животные. Фото: photojourneys.ru

В объектив Кирилла и Кати часто попадают и животные. Фото: photojourneys.ru

Годовщину своей свадьбы они отмечают сейчас на диком берегу Охотского моря. И конечно же, делают гениальные фотографии. Это несложно, когда муза живет с тобой в одной палатке.

Фото: photojourneys.ru

Фото: photojourneys.ru

Фото с официального сайта Кирилла Уютнова и Екатерины Васягиной photojourneys.ru

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1

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ИСТОЧНИК KP.RU

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