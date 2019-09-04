В парках Москвы можно проверить здоровье до 15 сентября

В столичных парках желающие могут пройти бесплатное обследование здоровья до 15 сентября. Павильоны "Здоровая Москва" все лето проводили диспансеризацию горожан в 46 районах столицы. Среди них - ландшафтный парк "Митино", парк на Ходынском поле, Лианозовский парк, парк "Северное Тушино". Пока держится тёплая погода, москвичи отдыхают и гуляют в городе. А те, кто ещё не успел зайти в парковый медицинский павильон, как раз смогут это сделать.

Расписание удобное - каждый день без перерывов и выходных с 8.00 до 22.00.

Все процедуры не займут много времени. На обследование уходит примерно около 1 часа. С собой нужно принести паспорт или водительские права. Если пациент не прикреплен к поликлинике, то у него дополнительно попросят московский полис ОМС. Ему здесь же и оформят прикрепление.

Медсестра возьмёт на анализ кровь, мочу, сделает ЭКГ, измерит давление, уровень сахара и холестерина (см. "Конкретно"). В передвижном рентген-кабинете сделают и флюорографию. По отдельной записи в поликлинике - маммография, осмотр женщин гинекологом, взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование и гастроскопию.

Некоторые результаты выдадут сразу же в парковом павильоне. Остальные можно получить у своего участкового врача в поликлинике или по электронной почте.

На приеме у терапевта в павильоне пациент получит подробное медицинское заключение и рекомендации. При необходимости посетителя направят на дополнительное обследование в поликлинику. При этом записаться к специалисту можно прямо в парке.

Рядом с медицинскими павильонами на летней площадке можно побывать на бесплатных мастер-классах и тренировках, консультации психологов или лекциях врачей о правильном питании и здоровом образе жизни. Такие веранды работают в 13 городских парках. Адреса и график событий - на сайте проекта (zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru).

КОНКРЕТНО

В павильонах "Здоровая Москва" в парках:

- измерят рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление;

- рассчитают индекс массы тела;

- определят относительный и абсолютный сердечно-сосудистый риск;

- возьмут анализ крови по 30 показателям;

- проведут консультацию врача-терапевта и онкоскрининг (для мужчин в соответствии с возрастом);

- взрослые при желании побывают на консультации аллерголога, ЛОРа и офтальмолога;

- сделают электрокардиографию и флюорографию (передвижной флюорографический кабинет работает по дополнительному графику);

- в будни пришедшие в парк с ребёнком родители смогут проконсультировать его у врача-педиатра.

Все точки "Здоровой Москвы" оснащены современным диагностическим оборудованием - аппарат УЗИ, электрокардиограф, спирограф (для измерения показателей легких), пульсоксиметр (для определения показателей насыщения крови кислородом), оборудование для определения состава тела – биоимпедансметрии. Все кабинеты и процедурные работают с соблюдением всех санитарных норм.