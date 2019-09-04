«Время назад»: В сети появились фото помолодевшей Пугачевой

Алла Пугачева вместе с семьёй по-прежнему проводит свой отпуск в Юрмале, где уже не первый год арендует роскошную виллу.

Алла Борисовна с трудом переносит жару, поэтому редко гуляет по пляжу с детьми, предпочитая заплывы в бассейне на территории дома.

По словам близких певицы, бассейн помогает сгонять артистке лишние кило.

Но иногда звезда все же выбирается с детишками на пляж.

alla_orfey Время назад

- Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. Пять минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла? - смеётся Примадонна в своём Инстаграме, публикуя свежие селфи с отдыха.

Судя по всему, отпуск пошёл певице на пользу: 70-летняя звезда выглядит значительно моложе своих лет. Отдохнувшая, помолодевшая.

- Обожаю вас и ваш юмор, - прокомментировала фото Пугачевой продюсер Яна Рудковская.

alla_orfey Обожаю солнце,но оно мне противопоказано.5 минут в море и на солнце,результат на лице

Другие же комментарии были посвящены прекрасной форме Аллы Борисовны. Мол, в такие почтенные годы так молодо выглядеть, безусловно, большой труд.

- Дети молодят! - объясняет в своих интервью певица, которая пять лет назад с помощью суррогатной матери стала мамой очаровательных двойняшек Гарри и Лизы.