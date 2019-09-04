2019-09-04T10:35:45+03:00
Звезды

«Время назад»: В сети появились фото помолодевшей Пугачевой

Алла Борисовна порадовала фанатов новым селфи
Игорь ПОЛЯКОВ
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Судя по всему, отпуск пошёл певице на пользуСудя по всему, отпуск пошёл певице на пользуФото: Борис КУДРЯВОВ
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Алла Пугачева вместе с семьёй по-прежнему проводит свой отпуск в Юрмале, где уже не первый год арендует роскошную виллу.

Алла Борисовна с трудом переносит жару, поэтому редко гуляет по пляжу с детьми, предпочитая заплывы в бассейне на территории дома.

По словам близких певицы, бассейн помогает сгонять артистке лишние кило.

Но иногда звезда все же выбирается с детишками на пляж.

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Время назад
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- Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. Пять минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла? - смеётся Примадонна в своём Инстаграме, публикуя свежие селфи с отдыха.

Судя по всему, отпуск пошёл певице на пользу: 70-летняя звезда выглядит значительно моложе своих лет. Отдохнувшая, помолодевшая.

- Обожаю вас и ваш юмор, - прокомментировала фото Пугачевой продюсер Яна Рудковская.

alla_orfeyalla_orfey
Обожаю солнце,но оно мне противопоказано.5 минут в море и на солнце,результат на лице
64074 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Другие же комментарии были посвящены прекрасной форме Аллы Борисовны. Мол, в такие почтенные годы так молодо выглядеть, безусловно, большой труд.

- Дети молодят! - объясняет в своих интервью певица, которая пять лет назад с помощью суррогатной матери стала мамой очаровательных двойняшек Гарри и Лизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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