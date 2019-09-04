Якутия ориентируется на экспорт

Якутия – самый большой регион России. И самая крупная экономика на востоке страны. Возглавившему в мае 2018 года Якутию Айсену Николаеву удалось не просто сдвинуть с места работу над инвестициями, а совершить настоящий рывок. Так, по итогам 2018 года Якутия стала лидером роста в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов России, поднявшись с 52-го на 22-е место. Но это не предел. Впереди – прорыв в топ-10 рейтинга.

И НЕФТЬ, И ВЕТРЯКИ

Инвестиционная политика в регионе направлена на формирование новой экономики. А значит, предстоит коррекция структуры вложений в несырьевые секторы.

«Объем валового регионального продукта (ВРП) в Якутии перешагнул знаковый рубеж в 1 триллион рублей, – обратил внимание корреспондента журнала «Дальневосточный прорыв» глава республики. – На территории региона, помимо проектов крупных компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых, таких как АЛРОСА, «Роснефть», «Мечел», «Колмар» и «Сургутнефтегаз», возникли новые точки роста».

Основной зарубежный партнер, на которого сделана ставка, – Япония. Инвесторы из Страны восходящего солнца уже запустили в Якутии ряд проектов, такие как теплица «Саюри» компании Hokkaido Сorporation, ветряная электростанция компании Komaihaltec в Тикси, испытательный полигон шин Bridgestone в индустриальном парке «Кангалассы». Ряд крупных китайских и корейских компаний сейчас рассматривает возможность вложения в проекты в области металлургии, газо- и лесопереработки.

Регион поставил себе задачу выйти на 20 процентов ВРП в несырьевых отраслях и сосредотачивается на диверсификации. Республика заинтересована в том, чтобы они предусматривали создание новых рабочих мест и были нацелены на выпуск высокотехнологичной продукции.

Республика Саха (Якутия) интересна и инвесторам, и туристам

ЦЕЛЬ – ПОЛМИЛЛИАРДА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ

Для увеличения экспортной составляющей в экономике республики с сентября 2018 года на базе Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) создан Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), где помогают малым и средним предприятиям выходить на внешние рынки. Поддержку получают предприятия ювелирной, алмазогранильной, пищевой промышленности, IT-компании, предприятия ЛПК и нефтегазопереработки.

«С запуском железнодорожного сообщения и применения сквозных тарифов к транспортировке грузов со станции Нижний Бестях мы рассчитываем на фундаментальную переориентацию экономики в пользу экспорта. Ожидается, что к 2024 году объем несырьевого неэнергетического экспорта будет удвоен и достигнет отметки в 500 млн долларов», – отметил Айсен Николаев.

Кроме того, в планах руководства региона – привлечение инвесторов в действующие проекты и создание новых отраслей экономики, таких как металлургия и газопереработка. На Восточном экономическом форуме-2019 планируется подписать соглашения о развитии проектов с рядом инвесторов, в том числе зарубежных. Речь идет о проектах в сфере сельского хозяйства, туризма и лесопереработки.