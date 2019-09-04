Врачи про поручения Путина Минздраву: «Предложения хорошие, главное, чтобы исполнили»

Волнения среди докторов и санитаров в последние месяцы набирают обороты. Доктора взвыли — зарплаты упали, нагрузки выросли. В итоге наметились глобальные изменения. На сайте Кремля появились поручения Владимира Путина. Президент потребовал от чиновников и губернаторов ввести доплаты врачам первичной медпомощи, поднять оклады. Предложения должны подготовить уже до конца осени.

А что сами врачи думают о предложениях президента? «Комсомолка» спросила у сотрудника московской «Скорой» Михаила Коневского.

Налоги снизить, надбавки поднять

- Надбавки — это наша боль. Потому что каждый раз, когда вы слышите по ТВ, что медикам подняли зарплату, знайте — это значит снизили надбавки. В итоге сумма на руки в лучшем остается та же самая, а порой вообще снижается. В Москве и в других крупных городах ситуация с зарплатами медикам еще нормальная. В регионах все плохо. Я знаю, что коллеги, впахивая круглосуточно, получают 15 - 20 тысяч. Так что если вернут нам надбавки — это будет огромным облегчением.

Допвыплата медикам, уехавшим на работу в районы Крайнего Севера и удаленные поселки

- Любые доплаты — это плюс. Но важны и условия работы, условия жизни. Премия в миллион рублей есть молодым специалистам, переехавшим в поселки, и сейчас. Но часто так бывает, что приезжает человек в отдаленные места, а там вообще ничего. Полуразвалившаяся больница без оборудования, жилья нет, зарплата копеечная. Так что отдают миллион обратно и едут домой .

Обеспечение лекарствами за счет бюджета больных, перенесших сердечно-сосудистые заболевания

- Лекарства нужны. И очень нужны. Сейчас многое людям приходится покупать за свой счет. Да еще к тому же подделок лекарств на рынке очень много. А качество и своевременное получение препаратов — залог выздоровления. Так что если государство возьмет на себя медикаменты — это огромный плюс.

Врачам по всей стране единые зарплаты

- Да. И на мой взгляд базовый оклад должен составлять 70 - 75 тысяч рублей, не меньше. Сегодня такое только в крупных городах возможно. Я бы еще добавил, что зарплата руководителей больниц и поликлиник не должна превышать зарплату врачей более чем в три раза.

Льготные ипотеки и служебное жилье

- Жилье особенно для молодых очень важный момент. Но служебное и сейчас дают, только часто в регионах дают такие бараки, где жить просто не возможно - земляной пол, щели в стенах и окнах, антисанитария. Конечно, привлечь молодого специалиста и обеспечить его всем необходимым для работы — это задача и региональных властей и главных врачей больниц. То, что президент поручил обеспечить соцподдердку — это правильно. Главное, чтобы исполняли по человечески, а не для галочки, как сейчас.

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