2019-09-03T21:09:15+03:00
Политика

То, что Путин прописал: Медикам установят норматив минимального оклада

Президент потребовал от правительства и губернаторов навести порядок с зарплатами и жильем санитаров и докторов
Роман ГОЛОВАНОВ
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Президент потребовал от правительства и губернаторов навести порядок с зарплатами и жильем санитаров и докторовПрезидент потребовал от правительства и губернаторов навести порядок с зарплатами и жильем санитаров и докторовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По итогам совещания по модернизации первичного звена здравоохранения Владимир Путин дал правительству и губернаторам поручения.

НАЛОГИ СНИЗИТЬ, НАДБАВКИ ПОДНЯТЬ

Правительству - представить предложения, касающиеся:

- установления ежемесячных допвыплат медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь;

- введения дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсациям медработникам, переехавшим на работу в села в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, на удаленных территориях.

- финансирования за счет федерального бюджета обеспечения лекарствами граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания и получающих медпомощь в амбулаторных условиях;

- снижения налоговой нагрузки на медорганизации первичного звена здравоохранения и их освобождение от налога на имущество и земельного налога.

Доклад: до 1 ноября 2019 г.

ВРАЧАМ - ЕДИНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

Правительству - представить предложения о совершенствовании системы оплаты труда медработников, предусмотрев:

- единую структуру зарплаты медработников на всей территории России;

- нормативы минимального должностного оклада медработника;

- единые правила установления надбавок медработникам;

- максимально допустимый уровень совместительства.

Срок - 1 октября 2019 г.

ДАТЬ ЖИЛЬЕ И ИПОТЕКУ

Главам регионов - установить меры соцподдержки медработников, предусмотрев:

- обеспечение их служебным жильем с возможностью передачи в собственность после 10 лет работы;

- приоритетное предоставление земельных участков для строительства, а также ипотеки на льготных условиях;

- предоставление в первоочередном порядке мест детям в детсадах и школах.

Доклад: до 1 декабря 2019 г., далее - один раз в полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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