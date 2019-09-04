2019-09-04T19:11:20+03:00
Звезды

«Француз охотится за миллионами Киркорова»: Адвокат Добровинский назвал сумму, которую готов заплатить Дидье Маруани

Музыкант уже третий год судится с королем российской сцены
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Лидер французской группы Space Дидье Маруани.Лидер французской группы Space Дидье Маруани.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Лидер группы Space, популярной в 80-е годы, француз Дидье Маруани, похоже, опять уедет на свою отчизну с пустым кошельком.

Мосгорсуд отклонил очередную апелляцию Маруани. Напомним, недавно суд отказал французскому музыканту в иске на 272 млн рублей к Филиппу Киркорову. Но Маруани на этом не успокоился, снова пожаловался российскому правосудию, мол, Киркоров использовал фрагмент его мелодии Symphonic Space Dream в своей давней песне «Жестокая любовь».

Эти судебным баталиям уже больше трех лет. Кто-то в новогоднюю ночь ходит в баню, а Маруани каждый год начинает с очередного иска к Киркорову.

Всегда с треском проигрывает, но потом снова спешит в Москву с новым иском. Если кто не помнит, первый иск к Киркорову Маруани подал в 2016 году. Француз утверждал, что Киркоров похитил у него часть мелодии из старого хита A Symphonic Space Dream. Дескать, таким образом у Филиппа впоследствии появилась песня «Жестокая любовь».

Хотя непонятно, в чем вина Киркорова, если автор песни не он, а композитор Олег Попков. Последний, в свою очередь, узнав об иске Маруани, провёл расследование, разузнал, что француз зарегистрировал свою мелодию лишь в 2008 году. А Попков «Жестокую любовь»— в 2000-м.

Но этому предшествовал ещё один громкий скандал. Следственные органы, куда обратился Киркоров с жалобой на вымогательство Маруани, задержали лидера группы Space с чемоданом денег в одном из столичных банков. Эту спецоперацию Киркоров и его юрист Александр Добровинский затеяли, чтобы разоблачить Маруани, который, со слов певца, вымогал у него миллион евро.

Впоследствии Маруани было отказано в иске. Но это не помешало французу назвать Киркорова плагиатором. В ответ Филипп пожаловался в главное следственное управление МВД. Артист попросил наказать Маруани за распространении клеветы и причинении ущерба деловой репутации.

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Мила СТРИЖ

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Мила СТРИЖ

Сейчас француза снова постигло судебное фиаско. Но адвокат Киркорова Александр Добровинский в интервью «КП» признался, что не верит в то, что Маруани оставит Киркорова в покое.

- Не думаю, что Маруани при его любви к деньгам и при количестве песен, которые поет Киркоров, успокоится. Думаю, будет ещё что-то искать. А вдруг что обломится? (Смеётся.). Ну у меня есть с собой сто рублей, может, ему хватит?

ИСТОЧНИК KP.RU

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