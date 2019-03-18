2019-03-19T16:01:10+03:00
Звезды

Автор хита "Цвет настроения синий" ответил на обвинения Маруани в плагиате песни

Француз Дидье Маруани в очередной раз решил вспомнить давний случай
Игорь ПОЛЯКОВ
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Киркоров не комментирует заявлений МаруаниКиркоров не комментирует заявлений МаруаниФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эта история началась ещё три года назад и все никак не закончится. Каждый год Дидье Маруани подаёт в суд на Филиппа Киркорова, подозревая его в очередном плагиате, с шумом проигрывает, а потом снова берётся за старое.

Напомним: лидер группы Space в 2016 году пригрозил Киркорову судом. Музыкант посчитал, что Киркоров увёл у него мелодию из композиции A Symphonic Space Dream. Мол, таким образом появилась песня «Жестокая любовь». Что примечательно, Киркоров не композитор этой песни. Автор произведения — Олег Попков.

Последний, проведя самостоятельное расследование, выяснил, что Маруани зарегистрировал свою мелодию лишь в 2008 году. А Попков свою — в 2000-м. Но этому предшествовал ещё один скандал. Следственные органы, куда обратился Киркоров с жалобой на вымогательство француза, задержали лидера группы Space с чемоданом денег в одном из столичных банков. Эту спецоперацию Киркоров и его защитник Александр Добровинский специально придумали, чтобы разоблачить Маруани, который, со слов Филиппа, за своё молчание и отказ от иска требовал почти миллион евро.

Впрочем, когда в дальнейшем Маруани снова обратился по тому же поводу в суд, в иске ему было отказано. И вот новый год и новый иск.

Маруани лично подал иск в Таганский районный суд Москвы, снова обвиняя Киркорова в плагиате и требуя с артиста 272 миллиона рублей.

Песня раздора по-прежнему «Жестокая любовь».

Впрочем, француз заметил, что король российской сцены украл у него и другой хит — Just Blue, выпущенный в 1978 году.

Маруани уверен, что на базе его песни был создан новый шлягер - «Цвет настроения синий». Российский певец не комментирует троллинг Маруани. Смеется над очередной авантюрой француза и юрист Киркорова Александр Добровинский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Он просто пиарится»

Удивлён обвинениям в плагиате и автор «Цвет настроения синий» Антон Пустовой.

- Да, я слышал, что Маруани сказал, его песня Just Blue напомнила ему «Цвет настроения синий». Но у Маруани, насколько я помню, не песня, а электронная музыка, - сказал «КП» Пустовой. - Мы вчера послушали с коллегами эту мелодию и пришли к выводу, что у нее нет ничего общего с моей песней, кроме названия.

Мне кажется, это проделки Маруани, чтобы попиариться за счёт успеха Киркорова, последние крики утопающего, чтобы что-то где-то ухватить. Я уже давно не слышал, чтобы были споры по поводу песен. За год выходит десятки тысяч хитов, похожих друг на друга. Песен с каждым годом больше, а нот от этого больше не становится.

Сегодня глупо подавать в суд. Музыка одна на всех. Даже если музыка похожа, то текст другой, гармония другая. Не надо искать дерьмо там, где его нет. В данном случае Маруани «давит жаба», потому что Филипп на вершине славы, а Маруани уже, наверное, не узнают даже соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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