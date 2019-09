Тайна лох-несского чудовища наконец-то раскрыта

Ученые из разных стран, ведомые профессором Нейлом Геммелем (рrofessor Neil Gemmell ) из университета Отаго в Новой Зеландии (University of Otago in New Zealand), более года обследовали высокогорное шотландское озеро Лох Несс, в котором, как известно, обитает лох-несское чудовище — Несси, как его называют. Отправились в экспедицию в начале июня 2018 года. Обещали подвести итоги в январе 2019 года. Но замешкались. И объявили о результатах лишь на днях - в начале сентября.

Профессор Нейл Геммель возлагал надежды на ДНК, сохранившуюся в озере.

Геммель с коллегами не нашли лох-несское чудовище. Да не мечтали. Планировали лишь выяснить, имеется ли оно в озере сейчас и обитало ли в прежние времена. Ответ получен.

Исследователи проанализировали так называемую ДНК из окружающей среды (environmental DNA - eDNA) - генетический материал, который можно было выделить из кусочков кожи, слизи, чешуек, мочи, какашек и всего прочего «добра», оставляемого различными обитателями озера в процессе своей жизнедеятельности.

Образцы для анализа собрали из 300 мест на озере — в том числе и с большой глубины.

Обнаруженные фрагменты ДНК секвенировали, получив в общей сложности более 500 миллионов последовательностей. Сравнили их с имеющимися базами данными,.

На лох-несское чудовище должен был указать некий неизвестный генетический материал или, наоборот, известный, но принадлежащий вымершим животным. Ведь считается, что Несси — это чудом доживший до наших дней плезиозавр - доисторический ящер, который выглядит эдаким огромным мешком то ли с ластами, то ли с лапами и длиннющей шеей.

По наиболее популярной гипотезе лох-несское чудовище это плезиозавр, чудом доживший до наших дней.

- Я не верю в то, что лох-несское чудовище и в самом деле существует, - говорил профессор Геммел перед началом исследований, - но мне очень хочется проверить гипотезу про ящера. И я готов к любым неожиданностям.

Увы неожиданности не случились. Сравнение ДНК из озера и ДНК из баз не дало желаемого результата. И свидетельствовало: никаких доисторических ящеров в озере нет. И не было в обозримом прошлом.

- Извините, - приводит слова профессора газета New Zealand Herald, - но я не думаю, что идею о существования плезиозавра можно подтвердить, основываясь на данных, которые мы получили.

ДНК ящеров профессор не нашел.

Что же тогда видели и до сих пор видят люди? По мнению профессора, наблюдателей вводит в заблуждение гигантские угри, длина которых достигает почти 2 метров. Анализ ДНК из окружающей среды подтвердил, что они — такие гиганты - водятся в озере.

Итак: лох-неское чудовище никакой не ящер, а угорь. Его - угря - длинное тело наблюдатели и принимают за шею Несси.

Самый известный снимок Несси, который сделал хирург Роберт Кеннет Уилсон в 1934 году. Угорь?

Профессор, выдавший сенсационную, но удручающую информацию, все же осторожничает. Говорит, что нужны дополнительные ДНК-анализы для подтверждения выводов. Чтобы они стали совсем уж окончательными.

А ВДРУГ...

Может быть, Несси все-таки существует?

Несколько лет назад Гари Кэмпбелл (Gary Campbell), хранитель официального реестра регистрации наблюдений лох-несского чудовища (Official Loch Ness Monster Sightings Register), сильно огорчил его — чудовища — фанатов. Объявил любимицу (или любимца) публики пропавшим без вести. А то и скончавшимся. Основанием стало восьмимесячное отсутствие каких-либо сообщений от очевидцев.

И вскоре пришла радостная весть. Некая Хейли Джонсон из Манчестера (Hayley Johnson, from Manchester) уверяла, что видела чудовище — на майские праздники. И даже сфотографировала, будучи в Шотландии.

Очевидцы уверяют, что видели Несси совсем недавно.

