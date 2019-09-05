Александра Маринина: Главная проблема нашей полиции в том, что люди приходят туда зарабатывать деньги, а не помогать другим людям

"Перед нами легендарный автор", - начала презентацию ведущая и Александра Маринина засмеялась, услышав слово "легендарная".

Слава, тиражи, популярность - на ней вообще никак не отразились. По-прежнему внимательная и чуткая к переживаниям других, Маринина сторонится публичности и не примеряет на себя разные звездные обличья.

Книга "Другая правда" только что вышедшая в "Эксмо" - юбилейная, пятидесятая по счету. Правда, как призналась автор, плоды своего творчества она не считала, о юбилее узнала от редактора.

В жизни Каменской произошли перемены, а правды по-прежнему нет

Мы не слышали о Насте Каменской долгие четыре года, но она, наконец, вернулась. Причем, в жизни майора полиции произошли серьезные перемены. Естественно, поклонники мечтают, что Настя, наконец, заведет или хотя бы усыновит ребенка, но Маринина на этот счет непреклонна. "Не всем женщинам дано стать мамой", - коротко и твердо отвечает на многочисленные "почему". Зато Каменская накопила денег на квартиру. Семья, наконец, переехала из тесной однушки в большую "трешку" и погрузилась в "прелести" ремонта.

Параллельно Анастасия Павловна выступает в еще одной несвойственной для себя роли. Она берется посвящать молодого журналиста в специфику работы на примере закрытого дела двадцатилетней давности. Когда-то давно в столичной коммуналке произошло тройное убийство родителей и ребенка...

Почему-то автор избегает формулировки "роман основан на реальных событиях" (хотя это именно так), поэтому особенность "Другой правды" формулирует следующим образом:

"Это история анализа конкретного уголовного дела. Изменено место действия и адреса, но все документы - подлинные. И если кому-то покажется, что какие-то формулировки недостоверны - я могу заверить: именно так и пишут оперативники".

Подозреваемый сам явился с повинной.(Такой финал считается счастливым для уголовного розыска и для ленивых следователей). Но... в процессе объяснений ученик Каменской понимает, что осужденного просто подставили. Видимо, к тому же выводу пришла и сама автор, анализируя старое дело. Работая над книгой, Маринина выяснила, что архивное дело представлено не в полном объеме.

"Человек, который формировал материалы, - почему-то изъял значительный ряд страниц. Мне было важно понять: чем вызвана эта неполнота и в чем была задача того, кто изымал страницы. Результаты моих измышлений - в книге".

Социолог Серж Москвичи в свое время говорил о том, что объективной реальности нет. Наша реальность складывается из социальных представлений. Похоже, в этом уверена и сама Маринина. Когда ее герой берется восстанавливать справедливость, он открывает для себя закон мироздания: попытка вывести следователей на чистую воду невозможно.

- Почему? - переспросили журналисты.

- Потому что правды не существует, - ответила автор.

Как Елена Яковлева стала Настей Каменской

Говоришь о Насте Каменской и вспоминается доброе и усталое лицо Елены Яковлевой. Актриса идеально попала в образ, другую Каменскую и представить себе невозможно. А ведь все могло быть иначе! Маринина призналась, что на роль главной героини режиссер Александр Мороз одну из восьми актрис. А вот Яковлевой среди этих восьми не было!

- Это было невозможно, ведь съемки сериала "Каменская" проходили в Минске, а Яковлева была очень плотно занята в театре "Современник", играя чуть ли не по восемь спектаклей в месяц, - объяснила Маринина.

Меж тем режиссерские "смотрины" затягивались. Александру Морозу что-то не нравилось, он устраивал бесконечные тайные и открытые голосования, и однажды дажеобратился к Александре Марининой. Мол, глянь, что не так.

- Я посмотрела и поняла, что в тупике, - признается автор. - В каждой претендентке было и то, что нравилось мне и то, что категорически не нравилось.

Безо всяких надежд Мороз все-таки поговорил с Яковлевой. И случилось чудо. Елена Алексеевна посоветовалась с Галиной Волчек, а уже худрук "Современника" неожиданно дала добро. Правда, с условием, чтобы съемки проводились без ущерба театральной работе...

Как удавалось Елене Яковлевой "просочиться" как между струями дождя, между выступлениями в театре, чтобы летать в Минск на съемки - отдельная песня.

Помимо отечественных почитателей, Каменскую очень любят в Польше, в Болгарии и Литве. Можно не сомневаться, что в этих-то странах книгу точно переведут. А вот в том, что новая книга будет экранизирована - автор не уверена: "В романе, в основном "говорильня", обсуждение материалов дела. Если это экранизировать, получается одни "говорящие головы". Это не сильно интересно зрителям".

Каменская - не феминистка

Еще задолго до того как слово "феминизм" стало звучать из каждой телеги, Настю Каменскую называли одной из главных фем-персон. И неудивительно. Уверенная в себе, самостоятельная, она зарабатывает больше мужа и не очень настроена на патриархальные женские ценности. Точь-в-точь, как сама Маринина.

Однако автор призналась, что слово "феминизм" не любит, а Настя Каменская, по ее словам, олицетворяет одну-единственную мысль: "каждый человек имеет право заниматься тем, что ему интересно и хорошо получается". Да, в семьях принято, что мужчина добывает деньги, а женщина хранит очаг. Но если женщине интереснее зарабатывать, а ее мужчина такой, что любит стоять у плиты - ну и пусть они живут так. Имеют право. И не осуждайте их".

Блиц о разном

- Ваша любимая книга из уже написанных вами

- Это семейная сага "Обратная сила", история нескольких поколений юристов, начиная с 1842 года и до наших дней. Работая над романом я погрузилась в мир становления суда присяжных в нашей стране.

- Какую книгу посоветуете прочесть

- Психологические драмы шведской писательницы Карин Альвтеген. Читать ее книги больно, но даже не потому, что там умирающие дети, а от того, как автор копает чувство стыда. Скандинавы вообще отличаются жесткостью и честностью.

- В чем проблема нашей полиции?

- Люди приходят в полицию зарабатывать деньги а не защищать людей. Изменить это невозможно.