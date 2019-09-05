В Манчестере пассажир так хотел в отпуск, что сел за штурвал самолета

В аэропорту Манчестера произошла немыслимая история. Пассажир самолета, который должен был лететь из британского Манчестера в испанский Аликанте, заменил командира лайнера, который не вышел на работу.

Майкл Брэдли собирался лететь вместе с женой и сыном в отпуск в Испанию. Когда все пассажиры прошли все проверки и досмотры и разместились на своих местах на борту самолета, сотрудники авиакомпании easyJet объявили, что вылет откладывается на два часа. Пилот, который должен был выполнять этот рейс, неожиданно для всех не вышел на службу. В авиакомпании стали экстренно подыскивать запасной экипаж.

Брэдли очень хотелось в отпуск, поэтому он позвонил на горячую линию easyJet и предложил свои услуги. Мужчина оказался дипломированным пилотом, сотрудников другой авиакомпании. В отпуск он предусмотрительно прихватил с собой помимо паспорта и лицензию летчика.

Сотрудники горячей линии перезвонили Брэдли буквально через полминуты.

- Пожалуйста, пожалуйста. Вы можете полететь в Аликанте? - уточнили они.

Брэдли обрадовал всех пассажиров, что он будет их пилотом и заодно извинился за свой неформальный отпускной вид.

- Надеюсь, ничего, что один из ваших пилотов на сегодня будет выглядеть так? - уточнил он у пассажиров, которые встретили радостную новость аплодисментами.

В авиакомпании easyJet также рассказали, что перед тем, как сесть за штурвал Майкл Брэдли прошел тщательную медицинскую проверку и только после этого он был допущен до полета. В частности, Брэдли разрешили лететь еще и потому, что перед этим у него было четыре выходных днях.