Артисты театра «Современник» представят «Прощальный час в Иерусалиме»

Премьера благотворительного концерта – оратории о Святой земле «Прощальный час в Иерусалиме» состоится в «Vegas City Hall» в подмосковном Красногорске 29 сентября.

В рамках концерта выступят солисты Мариинского театра, артисты театра «Современник» (под руководством Галины Борисовны Волчек), детский ансамбль «Преодоление» Сергиево-Посадского дома-интерната слепоглухих, хор Московской духовной академии, Филармоническая хоровая капелла «Ярославия». Собранные средства пойдут на приобретение учебного оборудования для ребят из дома-интерната.

-Этот концерт непростой, сами дети приглашают людей для того, чтобы исцелить каждую душу человеческую, которая придет на концерт; они уйдут совсем другими людьми, они будут мягче, будут милосерднее, они исцелятся, поэтому это слепоглухие вас приглашают на концерт, чтобы исцелиться душой и телом, — рассказала в интервью Первому каналу глава благотворительного фонда памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Федоровны монахиня Евфросиния.

КОГДА: 29 сентября

ГДЕ: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Vegas City Hall». Начало в 19:00.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: от 600 — 2000 рублей.