2019-09-06T18:28:59+03:00
Спорт

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция боя UFC 242, эфир Первого канала

Бокс. Бой в легком весе за звание чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 7 сентября 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов - снова в строю.Хабиб Нурмагомедов - снова в строю.Фото: REUTERS
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7 сентября - день возвращения в UFC после 10-месячной дисквалификации главного российского бойца смешанных единоборств - Хабиба Нурмагомедова. Он выйдет на главный поединок турнира UFC 242 против американца Дастина Порье.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье видеотрансляция, эфир Первого канала

Видеотрансляция боя UFC 242 Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье, эфир Первого канала 7 сентября 2019 года.

"КП" рассказывает о главных моментах боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019.

Когда пройдет бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье состоится вечером 7 сентября 2019 года. Начало основного карта боев - в 21:00 по московскому времени.

Время начала боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье начнется после 22-30 по московскому времени в Абу-Даби 7 сентября 2019.

Счет боев Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в UFC

Хабиб Нурмагомедов провел 27 боев, 8 - нокаутами, 9 - досрочно, 10 - решением судей. Дастин Порье провел 31 бой, 25 - выиграл, 13 - нокаутом, 6 - досрочно, 6 - решением судей, 5 встреч - проиграл, 1 поединок не состоялся.

Прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019

Хабиб Нурмагомедов защитит титул.

Место боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019 пройдет в рамках большого турнира UFC 242 на арене The Arena в Абу-Даби.

Прямая онлайн-трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019

Проследить за ходом боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье можно будет в прямом эфире Первого канала, начиная с 21:00 по московскому времени.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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