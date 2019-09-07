Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция боя UFC 242, эфир Первого канала
7 сентября - день возвращения в UFC после 10-месячной дисквалификации главного российского бойца смешанных единоборств - Хабиба Нурмагомедова. Он выйдет на главный поединок турнира UFC 242 против американца Дастина Порье.
Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье видеотрансляция, эфир Первого канала
Видеотрансляция боя UFC 242 Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье, эфир Первого канала 7 сентября 2019 года.
"КП" рассказывает о главных моментах боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019.
Когда пройдет бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019
Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье состоится вечером 7 сентября 2019 года. Начало основного карта боев - в 21:00 по московскому времени.
Время начала боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье начнется после 22-30 по московскому времени в Абу-Даби 7 сентября 2019.
Счет боев Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в UFC
Хабиб Нурмагомедов провел 27 боев, 8 - нокаутами, 9 - досрочно, 10 - решением судей. Дастин Порье провел 31 бой, 25 - выиграл, 13 - нокаутом, 6 - досрочно, 6 - решением судей, 5 встреч - проиграл, 1 поединок не состоялся.
Прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019
Хабиб Нурмагомедов защитит титул.
Место боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019
Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019 пройдет в рамках большого турнира UFC 242 на арене The Arena в Абу-Даби.
Прямая онлайн-трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019
Проследить за ходом боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье можно будет в прямом эфире Первого канала, начиная с 21:00 по московскому времени.
Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье 7 сентября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU