2019-09-07T13:44:33+03:00
Общество

Фотография "водных процедур" на БАМе стала частью выставки к юбилею всесоюзной стройки

Проект стартует 1 октября
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Публикуем очередную работу участника фотовыставки, посвященной юбилею Байкало-Амурской магистрали. Она откроется 1 октября - в день компании ОАО «РЖД».

Увидеть все фотографии можно будет бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Известные фотографы специально для этого проекта проводили съемки по всему маршруту магистрали, чтобы показать, какой БАМ сегодня. А «Комсомолка» знакомит вас с лучшими работами на своих страницах.

Водные процедуры на БАМе Фото: Предоставлено организаторами

Водные процедуры на БАМеФото: Предоставлено организаторами

Еще больше фото - на www.бам45.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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