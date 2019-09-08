2019-09-08T13:23:10+03:00
Звезды

Троцкий возил с собой кинооператора, а Ленин - боялся объективов

Известный документалист рассказал о страхах вождя пролетариата
Сергей СЕЛЕДКИН
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Ленин избегал кинокамерыЛенин избегал кинокамеры
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Вождь мирового пролетариата избегал кинокамеры. По улицам Москвы 1917 года ходили бродячие собаки, преимущественно, сеттеры, а Троцкий был фотогеничным позером, он буквально лез в объектив, дефилируя в разных модных нарядах и демонстрируя искусство курения дорогих сигарет.

Такие выводы можно сделать, посмотрев первый фильм Дзиги Вертова "Годовщина революции". Сенсационная премьера состоялась 7 сентября в Москве. Лента, снятая сто лет назад считалась утраченной, но благодаря череде таинственных событий, в буквальном смысле слова восстала из небытия.

Известный киновед Николай Изволов, собравший картину, как пазл, комментировал увиденное.

Во всем мире обнаружение первого фильма Вертова стало сенсацией. Дело в том, что почти сто процентов фильмов немого периода - погибло. Все сохранившиеся картины мы знаем наперечет. Неудивительно, что найденный фильм от классика документальной режиссуры - взбудоражило мир.

Найти то, что было спрятано почти сто лет, помог Владимир Маяковский. В папках великого поэта, хранящихся в архивах РГАЛИ долго валялась какая-то непонятная афишка. Филологи не могли взять в толк, что это за бумажка, пока случайно о странной находке не узнал кинодокументалист Изволов. Посмотрел и ахнул. Оказалось - что непонятная бумажка - это афиша первого фильма Вертова. И на ней мелким шрифтом перечислены титры.

- Фильм был порезан на мелкие кусочки и спрятан в разных архивных коробках. Но, имея перечень этих кусочков, я смог найти их все и склеить ленту, - рассказывает Изволов.

По словам режиссера, зарубежных зрителей особенно впечатляет изобилие собак, сохранившихся на кадрах того времени.

- Боже, это же дух свободы! - восклицают зрители.

В ответ на это прокатчики объясняют, что собаки - это никакой не дух свободы. Животные бежали из разоренных усадеб и еще много лет слонялись по Москве и Петербургу, сбиваясь в стаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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