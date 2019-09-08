Наше Солнце не может проснуться

Солнце находится в глубоком минимуме своей активности и никак не может проснуться. По всем прикидкам наше светило уже должно начать понемногу производить пятна и вспышки – признаки того, что оно оживает после спячки. Но этого не происходит, и все громче звучат разговоры, что нас ждет ледниковый период.

Сто дней на Солнце не было ни одной вспышки. Это очень много даже для минимума. Точно так же Солнце было аномально пассивно в прошлом году, всю вторую половину 2018-го. Ежедневные фотографии с солнечных обсерваторий показывают девственно чистый диск, и так уже не первый год. Давайте попробуем разобраться, как все это устроено и что может означать.

Свет, который попадает от Солнца в ваши глаза прямо сейчас, на самом деле произведен тысячи лет назад. Дело в том, что термоядерная реакция идет в центре Солнца. В результате реакции производятся фотоны, и они начинают свой путь к поверхности через толщу нашего светила. Солнце внутри очень плотное. Фотоны то поглощаются, то излучаются, и не факт, что вперед, может быть, и назад, начинай свой путь сначала, и в среднем путь фотона от ядра до поверхности – это десятки тысяч, а, если какому-то фотону не повезет, то и миллионы лет. Солнце, возможно, внутри давно погасло, а мы и не знаем.

Свет, который попадает от Солнца в ваши глаза прямо сейчас, на самом деле произведен тысячи лет назадФото: GLOBAL LOOK PRESS

К счастью, оно не погасло. Во-первых, мы неплохо знаем звездную эволюцию и понимаем, что ядерного топлива внутри Солнца, с учетом его возраста, еще много. Во-вторых, об активности говорят вспышки (выбросы горячей плазмы) и пятна (зоны с высоким магнитным полем) на поверхности светила. Если вспышки и пятна есть – значит, все в порядке и внутри. Но вот с этим-то проблема.

В норме активность пятен и вспышек по не до конца выясненным причинам колеблется с периодом 11-12 лет. Возможно, Солнце своим притяжением «раскачивает» Юпитер, заставляя нашу звезду «дышать», ведь период обращения Юпитера именно такой. Но в цикле могут происходить сбои, как было в XVI-XVIII веках, когда Солнце оставалось без пятен десятилетиями. Причин того сбоя никто не знает. Это время называют «Малым ледниковым периодом». Ведь неактивное Солнце излучает меньше энергии, меньше греет Землю. В Европе почти не было лета, а зимы были страшно суровыми. Известнейший пример: по каналам Амстердама катались на коньках, а ведь сегодня эти каналы не замерзают. В ужасном холоде строили Петербург, сейчас там и близко нет таких морозов, какие пришлось перенести крестьянам-строителям, ютившимся в землянках. Поэтому и умирали они тысячами. И все боятся, что Солнце может выкинуть что-то подобное и теперь. Только этого не хватало.

Ядерного топлива внутри Солнца, с учетом его возраста, еще многоФото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1970-х годов минимумы становятся все минимальнее, а максимумы не такими максимальными, как раньше, цикл активности затухает, как постепенно останавливается единожды возбужденный камертон. И вот все ждут, когда начнется новый цикл. Признак очень простой. Пятна нового цикла появляются совсем не там, где пятна старого. Просто посмотрев, где именно находится пятно, можно понять, цикл начался или нет. Так вот, ровно год назад появилось пятнышко, совсем маленькое, но это было пятно нового цикла! И все возрадовались, стали друг друга поздравлять, Солнце ожило. Пятно рассосалось, а нового так и не появилось. То есть уже год новый цикл не может запуститься. Зато весной все наблюдали колоссальное пятно, его можно было видеть простым глазом. Смельчаки ловили момент, когда Солнце садится, и делали впечатляющие фотографии (никогда не смотрите на Солнце, даже в видоискатель фотоаппарата, тут же ослепнете!). Но то было пятно от старого цикла. Старый никак не отпускает. Явно что-то сломалось!

Что добавляет зловещих красок в эту картину, так это магнитные бури. В норме в минимуме активности их быть не должно. Тем не менее, они постоянно происходят. В самом начале сентября в Москве люди видели полярное сияние – признак сильной магнитной бури. И это уже не в первый раз в этом году. Солнце умудряется продуцировать потоки радиации, которые летят в том числе к Земле и порождают магнитные бури.

Не так давно случилась буря, которую вообще не ждали. Обычно астрономы видят, что от внешней атмосферы Солнца (короны) оторвалась плазма и летит к Земле. Это значит, через несколько дней будет магнитная буря. А тут ничего не отрывалось и не летело, а буря случилась. Проглядели плазму? Почти исключено. Может быть другая причина. Солнечная радиация, ее называют «солнечный ветер», выдувает из Солнечной системы более страшную радиацию, галактическую. В минимуме активности выдувает, конечно, не так сильно, поэтому жесткие галактические лучи проникают к нам, что, собственно, и наблюдается. Не вызвана ли эта буря не Солнцем, а потоком страшной радиации, которая образовалась, например, где-то далеко при взрыве Сверхновой? Плохой признак, мы остаемся, если так, без защиты от галактической радиации. Скорей бы Солнце включилось.

Обычно астрономы видят, что от внешней атмосферы Солнца оторвалась плазма и летит к Земле. Это значит, через несколько дней будет магнитная буряФото: GLOBAL LOOK PRESS

К счастью, пока многие признаки говорят, что время нового ледникового периода еще не наступило. Во-первых, в XVI-XVIII веках Солнце было больше, и это было заметно даже без приборов. Пока такого нет. Во-вторых, Солнце было холоднее и тусклее. Такого тоже нет. Значит, если дневное светило что-то и задумало, то все только начинается.

Естественно, вы спросите, а как же глобальное потепление? Может, и хорошо, если Солнце немного остынет? Глобальное потепление – штука очень сложная и неоднозначная. Оно вызвано деятельностью человека, это все знают, но еще и ростом вулканической активности. Планета вступает в новый вулканический цикл, и это заметно даже на протяжении жизни одного поколения: вулканов в 1950-е годы извергалось намного меньше, чем сейчас. Мы можем перестать засорять природу (теоретически), а с вулканами ничего не поделаем.

Поскольку атмосфера – это сложная машина, которая не живет по принципу «нажали кнопку – получили результат», потепление «везде» может означать похолодание «тут». Например, июль оказался самым жарким июлем в истории, но над Европейской Россией висела зона холода и дождей. Странное чувство, когда смотришь на климатическую карту мира: вся планета покрашена красным, даже Антарктида, везде жара, а от Белоруссии до Урала холодрыга. Мы плохо понимаем, как все это работает, и, конечно, лучше было бы, чтобы сломалось что-то одно. Вулканы так вулканы. Человек накосячил – так человек. Солнце спит – пусть Солнце. Но когда все происходит одновременно, это уже какой-то хаос, так что никто не поручится, что в разгар глобального потепления, напротив, будет идти снег.