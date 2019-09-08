2019-09-08T16:51:05+03:00
Политика

Почему президент вспомнил ленинский тезис

Нужен ли в России бюллетень-простыня
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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высказывание Путина на избирательном участке на выборах в Мосгордуму о том, что не так важен список кандидатов, как качество работы депутатов после избрания, подтверждаются, как бывает в математике, "от противного"высказывание Путина на избирательном участке на выборах в Мосгордуму о том, что не так важен список кандидатов, как качество работы депутатов после избрания, подтверждаются, как бывает в математике, "от противного"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Ленин без малого сто лет назад провозгласил тезис "Лучше меньше да лучше". Владимир Путин, рассуждая в воскресенье о количестве кандидатов, фактически его повторил, пусть и своими словами. При этом высказывание Путина на избирательном участке на выборах в Мосгордуму о том, что не так важен список кандидатов, как качество работы депутатов после избрания, подтверждаются, как бывает в математике, "от противного". Можно бесконечно дискутировать - идет или нет на пользу обществу фильтр для регистрации кандидатов, но простыня в виде избирательного бюллетеня, регулярно фигурирующая в репортажах из некоторых соседних стран, украшает прямые включения тележурналистов, но на деле ни самим выборам, ни демократии ничего не дает.

Например, на постсоветском пространстве самые длинные боюллетени - в пол - на выборах в Киргизии и на Украине. Те же украинцы были в шоке от бюллетеня длиной 1 метр 15 сантиметров (с 44 кандидатами) на последних президентских выборах. Но почему то именно в этих странах постоянные цыетные революции, а на предыдущих президентов заводятся уголовные дела чуть ли не сразу после прекращения ими своих обязанностей. За то выбор большой?

Не трудно, конечно, ради хохмы допустить к выборам всех подряд - от пастафарианцев до секты свидетелей ДТП на Кутузовском, но возможно, все же еще остались в жизни сферы, где имеет смысл сохранить серьезное отношение, не превращая все в бесконечный фарс. И если это так, то выборы как минимум в первой пятерке таковых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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