Андрей Туманов: "Вакханалия с бордюрами — Мосгордума могла бы с этого начать"

- Новый состав столичного парламента, по вашему, в каком направлении должен сразу проявить активность?

- У Московской городской думы все-таки немножко другая задача, чем у правительства. Это же законодательный орган. Вот за столичный бюджет они прежде голосовали все скопом, как мне представлялось. Как сейчас это будет происходить — важный вопрос.

- Мосгордума может поставить шлагбаум перед несущимся по столице экспрессом точечной застройки?

- Сомневаюсь, что Мосгордума примет конкретные решения по точечной застройке. А также по сокращению гастарбайтеров или вакханалии с бордюрами и тротуарами.

- На Охотном ряду вы уже заседали. Если бы оказались в думе московской — с чего бы начали?

- Я бы начал с замены бордюров. В эти выходные меня трижды блокировали при заезде во дворы, а я ездил по разным точкам Москвы. Только я куда то въезжаю — и бац - и перекрытие! Что-то роют-копают, и я теряю до часа. Такое впечатление,что завтра война - и к войне надо все по всему городу срочно заложить этими бетонными блоками.

- Перекладка бордюров — это уже мем.

- Если люди над этим уже начинают смеяться — значит, палку тут перегнули.

- С чего же начинать?

- Начать надо с того, чтобы у Мосгордумы появился свой голос. А то она прежде такая тихая-мирная была — ничего оттуда слышно не было. Они всё как-то больше помалкивали. А ей надо все-таки начинать «подвякивать». Если уже весь город смеется над ежегодной сменой бордюров зимних на летние и обратно.

- Новый парламент — новая ситуация?

- Ситуация, конечно, рано или поздно изменится. Хотелось бы, чтобы по хорошему. Но пока чиновник решает слишком многое, в том числе за законодательные органы. Законодательные инициативы все чаще исходят от министерств, от чиновников, а не от депутатов.

- Это — плохо?

- Не должно быть такого, чтобы выборные народные органы полностью контролировались чиновниками. Сейчас депутат даже депутатский запрос от своего имени не всегда рискнет написать. Когда я лет пять назад был депутатом Госдумы, я писал любые запросы. А сейчас я звоню знакомому парламентарию насчет запроса, а он говорит: Отлично, ты напиши, а его сдам на согласование...