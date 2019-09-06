Инвестиционный потенциал регионов Центральной России для стран АТР представили на ВЭФ-2019

Азиатско-тихоокеанский регион является лидером по темпам экономического роста, поэтому в сотрудничестве со странами АТР заинтересован не только восток России, но и ее центральная часть. К тому же ЦФО есть, что предложить инвесторам, передает «КП» с полей ВЭФ-2019.

Центральный федеральный округ - это 18 регионов, включая Москву. Девять из них входят в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата. Годовой объем розничной торговли составляет 166 миллиардов долларов США, в России - это рынок сбыта номер один среди всех федеральных округов. Товарооборот с иностранными государствами - 375 миллиардов долларов, экспорт регионов Центральной России за прошлый год вырос на 29 процентов. И это, как считают участники ВЭФ-2019, - не предел.

СОТНИ ПРОЕКТОВ, МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

- Доля инвестиций должна быть не ниже 25 процентов от валового регионального продукта. Для решения этой задачи каждый регион разрабатывает план. Мы ориентируемся на лучшие мировые практики, когда инвесторам предлагаются конкретные проекты с понятной доходностью, а площадки с инфраструктурой служат приложением к инвестиционным проектам, - сказал Игорь Щеголев, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.

Инвестиционные планы всех регионов Центральной России рассматриваются как основа для комплексного предложения инвесторам. В таком случае бизнесмены получают общую картину преимуществ каждого субъекта ЦФО и познакомиться со всеми предложениями. Для этих целей в Центральной России был создан инвестиционный совет, который сформировал первый портфель инвестиционных проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов.

- Портфель проектов сформирован по 12 секторам экономики, в него входит 208 предложений, которые уже готовы к привлечению инвестиций. Средняя доходность по портфелю проектов — от 10 до 35 процентов в зависимости от сектора, — сообщил Сергей Качаев, сопредседатель Совета при инвестиционном уполномоченном в Центральном федеральном округе.

Инвестировать бизнесменам предложено в транспорт и логистику, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли. Например, объем рынка химической промышленности в ЦФО - один из самых крупных - составляет 72 миллиарда долларов, а экспорт - восемь миллиардов.

ИНФРАСТРУКТУРА И ПОМОЩЬ

ЦФО предлагает инвесторам 15 тысяч гектаров земли, полностью обеспеченных инфраструктурой. На территории округа насчитывается семь особых экономических зон, 16 территорий опережающего развития, 136 индустриальных парков и 193 индивидуальные площадки с инфраструктурой.

Кроме того, инвестсовет ЦФО помогает инвесторам на всех этапах реализации проекта начиная от подбора и выделения земельного участка, обеспечения инфраструктурой, доступом к рынкам сбыта и необходимыми мерами поддержки, подбора кадров, поиска соинвесторов. По сути, это одно окно для бизнесменов, которые готовы вложиться в Центральную Россию.

Кроме того, в ЦФО создан «Центр содействия строительству», где собраны представители всех ведомств, отвечающих за выдачу разрешительной документации. Ответы здесь приходят в течение 15-30 дней, вместо обычных 60-ти, документы моно получить онлайн. А за каждым инвестором закрепляется персональный менеджер, который сопровождает взаимодействие со всеми структурами.

- Я чувствую, что со мной обращаются с должным уважением. Центральная Россия открывает нам и СНГ - недавно мы запустили производственную площадку в Казахстане. Если хотите приходить в ЦФО - приходите, - поделился Раджеш Шарма, генеральный директор Группы компаний «Эдвансд», осуществляющий инвестпроект в Белгородской области.