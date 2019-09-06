Глава группы компаний «Арника» Людмила Текутьева: «Мы полностью заместим импорт ингредиентов для кормов»

Развитие Дальнего Востока преследует несколько важных целей. Во-первых, насыщение внутреннего рынка и активное импортозамещение. Во-вторых, выход на экспортные рынки с высокотехнологичной продукцией. И в-третьих, получение новых компетенций в сотрудничестве с мировыми лидерами. Как идет процесс импортозамещения в сфере животноводства? Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказала Людмила Текутьева, генеральный директор группы компаний «Арника».

«РЕЧЬ О СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ ЖИВОТНЫХ»

- Людмила, тренд последних лет - импортозамещение. Но далеко не во всех отраслях мы добились серьезных результатов. Во многих сферах зависимость от зарубежных поставок до сих пор большая. Как обстоят дела в вашей отрасли?

- Возьмем для примера животноводство. В стране создали собственную животноводческую базу по птице и свинине, усиленными темпами восстанавливается поголовье крупного рогатого скота. Все корма тоже изготавливаются в России, но в высокотехнологичных ингредиентах, которые входят в состав кормов, мы на 80% зависим от импортных поставок. А именно они обеспечивают экономическую эффективность кормления. Над этим сейчас серьезно работают и Минсельхоз, и Минпромторг.

- То есть, это продукт с высокой добавленной стоимостью, без которого нельзя создать качественный корм?

- Речь идет о сбалансированности питания животных. Им необходимы полезные, биологически ценные ингредиенты: витамины, аминокислоты, микроэлементы. Мы говорим о защите животных от различных заболеваний, о пробиотиках, которые будут препятствовать экономическим потерям. Всё это играет огромную роль в питании животных. Принцип кормления, основанный на подборе правильного рациона питания животных, заключается именно в этом. В советские времена в кормлении использовали исключительно зерновые составляющие. И тогда у нас были совсем другие показатели привесов, надоев молока.

- А не химия ли это?

- Нет, конечно. Если животное недополучает биологически ценные компоненты в составе питания, равно как и неправильно питающийся человек, то у него и мышечная масса нарастает хуже, и совсем другие росто-весовые показатели, снижается устойчивость организма к заболеваниям. Сегодня один из главных факторов – усиление иммунной системы животного, чтобы получать экономический эффект от животноводства в целом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730423" frameborder="0"></iframe> Людмила Текутьева в открытой студии Комсомольской правды на ВЭФ-2019.

«ПРОИЗВОДИТЬ ВНУТРИ СТРАНЫ СТАЛО ВЫГОДНЕЕ»

- Вы занимаетесь импортом этих добавок, а теперь планируете стать производителем?

- Группа компаний «Арника» - крупнейший импортер. Мы работаем 26 лет, сотрудничаем с крупнейшими агрохолдингами и обеспечиваем потребность рынка, определяющей спрос. В 2016 году мы сделали расчеты с иностранными коллегами, проанализировали преференции, которые в нашем регионе создало государство (ТОРы и режим Свободного порта). В итоге мы пришли к заключению, что стало выгоднее производить подобные ингредиенты на нашей территории.

- Не нужно тратиться на доставку и таможенные пошлины?

- Именно так. Плюс налоговые льготы, которые даются на первые пять лет после запуска. Плюс тарифы. Все подобные производства высокотехнологичных ингредиентов очень энергоемкие. В России тарифы ниже, чем в Китае, что дает определенный задел в формировании себестоимости. В условиях ТОР затраты на оплату труда тоже ниже. Все это в совокупности положительно сказывается на себестоимости продукции.

«ПЕРВУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫПУСТИМ В ЭТОМ ГОДУ»

- На каком этапе находится строительство?

- Наше предприятие расположено в ТОР «Надеждинская», мы заканчиваем строительно-монтажные работы и начали монтаж и пуско-наладку оборудования. Надеемся первую продукцию выпустить уже в этом году с опережением графика на год. Основной инвестор– Консорциум Группа компаний «Арника» при участии китайских партнёров. Соинвестором выступил Сбербанк, предоставив при поддержке Минсельхоза РФ нам инвестиционный кредит по льготной ставке, гарантию предоставила корпорация МСП.

Поскольку этот Проект очень важен для российского животноводства, его реализация поддерживаются правительством РФ – вице-премьером Юрием Петровичем Трутневым, заместителем председателем правительства полномочным представителем президента РФ в ДФО и Алексеем Васильевичем Гордеевым –вице премьером, заместителем председателя правительства РФ, курирующим вопросы АПК, природных ресурсов и экологии.

- Что будете производить и в каких объемах?

- У нас два завода в этом Проекте. Первый – высокотехнологичное производство «Кормбиосинтез», на котором планируются к выпуску четыре ассортиментных группы продукции, порядка 20 наименований. Это кормовые формы витаминов (А, Д3,Н, В12, Е, В12 и др), концентраты белков и защищённые «умные формы» аминокислот (лизин, валин, метионин и др), необходимые специально для крупного рогатого скота.

Второй завод – «Фармасинтез». Его запуск планируется в следующем году. Тоже надеемся, что на год раньше предварительных расчетов. Завод будет производить пробиотики для защиты иммунной системы животных и ветеринарные антибиотики для их лечения .

- По ним такая же зависимость от импорта?

- Да, около 80 - 85% антибиотиков для лечения животных завозится из-за рубежа.

Согласно мировой тенденции Америка, Европа и Россия запрещают кормовые антибиотики, разрешают только лечебные, если животное уже заболело. Их мы и будем производить. А для кормления планируем выпускать высокоактивные пробиотические комплексы, доля импорта по которым также значительная.

«ДО ПОЛОВИНЫ ПРОДУКЦИИ БУДЕМ ЭКСПОРТИРОВАТЬ»

- Насколько эта продукция безопасна? У нас есть предубеждение по поводу китайских добавок, используемых в сельском хозяйстве…

- Это потребительское, обывательское предубеждение. Китай сегодня - мировой лидер в высокотехнологичных сферах. А по соотношению «цена - качество» китайские кормовые товары являются лучшими, и в данном сегменте их качество соответствует всем мировым стандартам. Внутренний контроль на сегодняшний день очень жесткий, так как товар импортируется в разные страны мира. В мире сотни заводов, которые производят большой ассортимент подобного рода высокотехнологичных кормовых ингредиентов. Есть и европейские производители, но доля китайских выше всех остальных. Наши заводы в ТОР «Надеждинская» мы оснащаем оборудованием нового поколения.

В Проекте мы используем опыт производства наших зарубежных коллег, китайских соинвесторов. А также используем собственные разработки Научного (R&D) центра компании, которые активно ведутся совместно с ведущими мировыми и российскими научными центрами и поддерживаются Минобрнауки РФ и Минпромторгом РФ. Компания является членом двух технологических платформ – НТКП «Биотех 2030» и Евразийской технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК», созданных поручением Президента РФ №22-пр, является партнёром ДВФУ, с которым совместно создана базовая кафедра Биоэкономики и продовольственной безопасности, а также активно сотрудничает с институтами РАН.

Потребности отечественного рынкав планируемом ассортименте мы сможем закрыть полностью. Более того, 30 - 50% продукции будем совместно с зарубежными партнёрами и при поддержке РЭЦ экспортировать в другие страны – Южную Корею, Японию, Таиланд, Вьетнам и др.

- Всего двумя заводами перекроете и внутренние потребности, и выйдете на мировой рынок?

- В этих наименованиях – да.

Кроме того,у нас начат еще один очень крупный проект. В прошлом году мы подписали новое инвестиционное соглашение с корейскими партнерами и АПИ Минвостокразвития. И если бюджет первых двух заводов составил около 4 млрд рублей, то новый проект – это целый кластер из 10 производств стоимостью более 18,7 млрд рублей. Они будут продолжением начатой инвестиционной программы компании для развития кормовой базы АПК РФ,будут наращивать ассортимент и осуществлять первичную и глубокую переработку дальневосточных растительных ресурсов (кукурузы) с получением крахмала, глютенового белка и корма, глюкозы, а далее биосинтез на её основе с получением ценных компонентов кормов с высокой добавленной стоимостью – витаминов группы В и ряда аминокислот. В настоящее время осуществляется поэтапное проектирование этих производств. Реализация проекта намечена по 2025 год. Программа называется «Агробиоэкономический кластер».

- Как выбирали иностранных партнеров? Чем они помогут?

- Это зарубежные компании, которые имеют аналогичные предприятия и промышленные технологии, освоенные на другой территории. Без них мы не смогли бы так быстро реализовать свои проекты, так как опыта аналогичных производств в России нет. Наш подбор инвесторов – это путь кооперации с технологическими партнерами. Сейчас мы продаем их продукцию, производимую ими, а вскоре такая же продукция будет производиться на Дальнем Востоке России.