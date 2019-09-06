Джанабаева полгода назад ушла от Меладзе

Альбина Джанабаева объявила о том, что ушла от Константина Меладзе. Певица прекратила работу с именитым продюсером полгода назад, однако объявила об этом только сейчас. Пока не известно, как музыкант отреагировал на поступок артистки. Меж тем публика заявлением звезды шокирована.

"Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы ВИА Гра, после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами и узнать себя с новой стороны", - написала в блоге Альбина Джанабаева.

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Она поблагодарила Константина Меладзе за все и заявила, что ее сотрудничество с продюсером прекращено. Певица призналась, что не работает с Меладзе с февраля. "Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено. Давайте уйдем от обсуждений", - обратилась 40-летняя звезда к поклонникам.

Многих интересует, что послужило причиной такого неожиданного поступка. Ведь Альбину Джанабаеву и Константина Меладзе годами связывали не только профессиональные, но и родственные связи. Исполнительница даже назвала в его честь своего первенца, которого родила в 2004 году. В 2014-м на свет появился второй сын Джанабаевой - Лука.

Напомним, в ВИА Гре Альбина Джанабаева солировала девять лет. В 2013 году певица покинула группу и занялась сольной карьерой.