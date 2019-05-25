2019-05-25T02:49:06+03:00
Звезды

Экс-«ВИА-Гра» Альбина Джанабаева засветилась на красной дорожке Каннского фестиваля в нескромном платье

Певица показала голливудским звездам пышное декольте [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Альбина Джанабаева на Каннском фестивале. Фото: Инстаграм.Альбина Джанабаева на Каннском фестивале. Фото: Инстаграм.
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Каннский фестиваль продолжает притягивать звезд на свои красные дорожки. Ни один вечер не обходится без российских знаменитостей на светских мероприятиях и премьерах кинофорума. Под занавес фестиваля на Лазурный берег прилетела певица Альбина Джанабаева. Артистка приехала на фестиваль в качестве лица платежной системы Mastercard. Минувшим вечером она посетила премьеру фильма «Соблазн» французского режиссера Жюстин Трие. Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».

- Этот волшебный день завершён просмотром великолепной картины «Соблазн», - рассказала Джанабаева в Инстаграме. - А начали с атмосферного коктейля.

Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте. Фото: Инстаграм.

Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте. Фото: Инстаграм.

Наряд артистки не остался незамеченным на фестивальной премьере. Альбина непринужденно общалась с гостями фестиваля, демонстрируя аппетитные формы в вырезе вечернего платья. В свое время Джанабаева считалась одной из самых красивых солисток самой сексуальной группы России – и такой 40-летняя артистка осталась до сих пор.

К слову, путь в Канны оказался для Альбины не таким уж простым. На своей страничке в соцсети певица пожаловалась на некомпетентность стилиста, поставившего под угрозу ее поездку на кинофестиваль.

albinadzhanabaevaalbinadzhanabaeva
Этот волшебный день завершён просмотром великолепной картины Sibyl
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- Моя поездка на Каннский фестиваль чуть было не сорвалась по халатности и безответственного «модного» и «популярного» стилиста-блоггера, — поделилась певица в Инстаграме. - Имя назвать не буду, слишком много чести! Пригласили поработать (не бесплатно) — собрать на дорожку. Сейчас все устремились к сотрудничеству с раскрученными блогерами, в погоне за цифрами, а репутация, а деловое отношение, а честь и совесть, неужели эти ценности перестали существовать?! Я хочу призвать всех к порядочному отношению! Проверяйте с кем сотрудничаете, даже если картинки и цифры в социальных сетях вас очень прельщают, рекомендации никто не отменял! У опытного человека всегда должен быть план В.

По словам Альбины, нее такой план был. Она сама подобрала себе наряды, без помощи псевдо-профессионалов. И в итоге результат превзошел все ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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