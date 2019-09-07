А поспеши ты нас удивить

Жил-был один мальчик. Он умел разговаривать на шести языках. В три года. А еще жила-была девочка, которая умела считать очень быстро и в уме. С помощью звуковой азбуки. Как? Зачем?

Чтобы прийти в шоу «Удивительные люди» и выиграть миллион рублей.

Проект, в котором уникумы поражают непосредственностью, сумасшедшими умениями и исключительной памятью, снова возвращается в эфир. Никаких магов и экстрасенсов - только ловкость рук и работа мозгов. В четвертом сезоне шоу сойдутся лучшие из лучших, чемпионы прошлых лет, например, мастер скоростной сборки кубика Рубика Роман Страхов, а еще фантастические новички и даже иностранцы - самородки из США, Китая, Монголии, Индии, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Польши, Украины, Грузии!

Зрители смогут увидеть не только сольные выступления, но и батлы. Художник, рисующий картины одновременно двумя руками, виртуозный водитель погрузчика, закрывающий ковшом спичечный коробок, мальчик, читающий со скоростью 185 тысяч слов в минуту, девочка-калькулятор, человек-аккумулятор... Даже Кулибины будут - один из участников собрал велосипед длиной 9,5 сантиметра.

- Уровень заданий в этом сезоне гораздо сложнее, - считает директор Института когнитивных нейронаук, профессор Василий Ключарев, выступающий в качестве эксперта шоу. - Появились участники мирового уровня. Люди работают на грани человеческих возможностей. Иногда я не совсем понимаю, как это происходит. А если понимаю, для этого требуется титанический труд. Почему люди идут на это? Оказывается, каждый может найти для себя занятие, которое всех поразит. Они настолько разнообразны: балансирование предметов, ментальная арифметика - что угодно! Шоу показывает, как много у человека возможностей, о которых мы не знаем. И это, безусловно, полезно.

Вести проект будет Александр Гуревич. В жюри - телеведущая Ольга Шелест, танцор Евгений Папунаишвили и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

«Удивительные люди». С 8 сентября по воскресеньям, 18.00, Россия 1.