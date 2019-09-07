Карен Шахназаров: Как режиссер и продюсер, я разбил 22 тарелки. Надеюсь побить ещё немало посуды

Как известно, звезды нашей театральной сцены, эстрады, кино и, конечно же, спорта очень верят во всякого рода омулеты, талисманы, обереги и приметы, которые помогают им в жизни, борьбе за пьедесталы и творчестве.

На эту тему у нас в субботнем номере газеты - и целая подборка ярких свидетельств на сей счёт, и популярная рубрика "Вопрос дня".

Мне показалось, что не хватает только... аудиоверсии. А к такому выводу я пришёл, поговорив на эту, казалось бы, "пустопорожнюю", а то и "пустозвонную" тему с маститым кинорежиссером. Вот - вы тоже можете послушать наш разговор. Здесь же - и расшифровка с моими ремарками...

Итак - поехали...

- Карен Георгиевич! (со звонким любопытством) А у вас есть дома какой-то оберег, талисман, который вам помогает фильмы снимать, жить?

- (немного озадаченно) Нет.

- А как вы вообще к этому относитесь?

- Не знаю. Никак. Равнодушно. (кажется, сейчас положит трубку) Кому-то это помогает, я не против. Пусть... У меня так не сложилось. (все - он вот-вот отключит телефон. Как же быть?)

- (ну, прямо вот очень по-журналистски удивленно!) А как же вы тогда хорошее кино снимаете?

- (пауза, задумывается) А у меня есть какие-то приметы свои.

- Ну, какие же это свои приметы, например? Поделитесь, вдруг пригодятся еще кому-то.

- Они "мосфильмовские", старые кинематографические, которые у нас на киностудии сложились.

- Например?

- (смеется уже) Ну, тарелку разбивать в первый кадр. Когда первый кадр, при команде «Стоп» - о штатив камеры - тарелку. Вдребезги! (смеется)?

- А кто это делает – режиссер-постановщик, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров?

- (похохатывает) Режиссер обязательно должен разбить.

- (смеюсь) Дорогую тарелку или так - обычную?

- Да нет, обычную. (опять смеется) И потом все берут на память осколки. Я тоже беру. Но вот где эти осколки с каждой картины сейчас, не помню.

Но я ещё и в церковь хожу всегда перед началом картины.

- (медленно) Скажите, а сколько вы (с расстановкой) тарелок таких разбили? «Мы из джаза», «Анна Каренина»… Сервиз ушел на это? Честно только!

- (смеется) Если считать с сериалом «Анна Каренина», это фактически 4 фильма, - то всего где-то 20 картин. Но я же еще как продюсер делал кино...

- ...И тарелки разбивали. Короче, 20 - как режиссер. А как продюсер? Сколько ушло на бой?

- Где-то 22, наверное, ушло. (смеется снова - и дольше обычного)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730548" frameborder="0"></iframe> Карен Шахназаров - о приметах.Александр ГАМОВ

- А сколько вы еще собираетесь разбить?

- Не знаю. Как Бог даст. (размышляет, видимо - подсчитывает, будущие дребезги)

Есть еще такая примера. Если сценарий, например, вы случайно положили на что-то мягкое (на диван или на кресло), либо уронили, то надо положить на пол и сесть обязательно на него. Я всегда такиделаю.

(Озадаченно) Правда, сейчас я не знаю… (с сомнением) У меня-то - в бумажном виде, а у многих – в электронном. Я не знаю, как с ноутбуком, а вот бумажные – всегда. (с гордостью) Я работаю с бумажными!

- Можно же вывести на принтер, а, если уронишь, - то и сесть на него.

- О, спасибо, Александр, за подсказку. Я не знаю. Во всяком случае, это старинная примета. Не знаю, кто ее придумал на «Мосфильме», я принял и следую этой примете.

- Вы всем советуете, что главное в фильме – разбить тарелку? И - не уронить сценарий??

- Сейчас уже новое поколение, я не знаю… (с глубоким удовлетворением) Но, по-моему, и молодежь тоже бьет тарелки.

- А бывали случаи, что тарелку не разбили – и фильм не получился?

- (мотает головой) Я же тарелки бью, и на сценариях, есл что, могу посидеть запросто. Нет! У меня не было…

- Вообще на «Мосфильме».

- Я не знаю. Никто не рассказывает такое.

- Значит - "Мотор!" Когда первый кадр…

- (увлечённо) Вот - да, первый кадр картины снимаешь… Сперва -.«Мотор. Начали». Вот сняли кадр. Потом команда режиссера «Стоп». Вернее, надо разбить ее - тарелку-!и сказать: «Стоп». Она бьется о штатив. Но сейчас штативы пластиковые. Нужно разбить обо что-то, связанное с камерой.

- Тогда об камеру.

- (с сомнением) Об камеру нельзя. Раньше такие камеры были, что можно было, сейчас уже не разобьешь.

- (начинаю как бы хвастаться)!Расскажу брату. У меня брат – заслуженный артист России Сергей Гамов, он на «Ленфильме» снимался, у него более 100 ролей в кино и в театре.

- (оживленно) Ну, привет ему. Но это к актерам не относится, это чисто такая режиссерская фишка. Хотя -.осколки и актеры берут, которые участвуют в этот день.

- Скажите, сколько вы лично сейчас заготовили тарелок для "кинематографических дребезг", а, значит, и будущих осколков и кинопремьер?

- (Таинственно) Не скажу вот.

- Ну, или хотя бы - о чем тот сценарий, который вы сейчас так боитесь уронить?

- (Очень категорично) И об этом не спрашиваете!

- Тоже примета?

- Вполне может быть.(тоном - типа, разговор закончен)

- Теперь я представляю - сколько у вас дома осколков и сколько ещё будет!

- Да нету у меня их! (смеется) Не осталось...

- А столько фильмов! Где ж осколки?

- Я их в разные места кладу. (тихо, интригующе) Дело в том, Саша,.что само хранение осколков, насколько я понимаю, не имеет никакой мистической силы. (снова начинает смеяться) Имеет силу - только вот этот сам акт разбития тарелки.

- (разочарованно) А-а-а...