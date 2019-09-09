2019-09-09T11:30:29+03:00
Экономика

Большинство россиян предпочитает сберегать деньги и следит за курсом доллара

При этом свыше 60% граждан хранят свои средства в национальной валюте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Почти половина россиян предпочитает хранить деньги в банкахПочти половина россиян предпочитает хранить деньги в банкахФото: Тимур ХАНОВ
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Около 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать средства, чем тратить. Об этом свидетельствуют данные мониторингового исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, который оказался в распоряжении "КП".

Согласно результатам опроса, лишь четверть наших соотечественников считает, что лучше побыстрее потратить сбережения, при этом 28% граждан настроены на совершение крупных покупок.

28% россиян хотят тратить деньги на крупные покупки

28% россиян хотят тратить деньги на крупные покупки

Сайт kp.ru писал, что в стране в целом сократилось число людей, которые вынуждены экономить. Сейчас у 76% граждан всегда есть свободные деньги. Поэтому траты на отпуск, одежду и развлечения увеличились.

Однако остались те, кто предпочитает класть деньги в банк - их насчитывается 47%. При этом чаще всего такой позиции придерживаются те, кто оценивают свое материальное положение как хорошее или очень хорошее. А вот 32% опрошенных считают, что деньги из банков лучше забрать.

Те же, кто хранят сбережения, чаще всего делают это в национальной валюте (63%) и лишь 10% - в иностранной. В половине случаев речь идет о долларах.

Чаще всего деньги хранят в национальной валюте

Чаще всего деньги хранят в национальной валюте

За курсом американской валюты следят 54% россиян. Причем каждый седьмой респондент (14%) делает это на регулярной основе. Периодически обращаются к курсу доллара преимущественно граждане в возрасте от 18 до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (49%).

Свыше 60% опрошенных считают, что через три месяца американскую валюту можно будет купить в среднем за 68 рублей. Через год эта стоимость может подняться примерно до 73 рублей. Во всяком случае так считают 46% россиян.

За курсом доллара следят 54% россиян

За курсом доллара следят 54% россиян

ИСТОЧНИК KP.RU

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