Выводы экспертов о рынке труда в регионах России: зарплаты выросли, безработица уменьшилась

По всей России улучшилось положение на рынке труда — к такому оптимистичному выводу пришли эксперты агентства «Прайм». Единственный регион, где не произошло положительных сдвигов — это Хакасия.

Комплексным показателем благополучия является индекс рынка труда по итогам 2018 года. Он учитывает 9 показателей: размер зарплаты, уровень занятости , условия труда, емкость рынка труда, коэффициент напряженности (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий)

В ходе исследования выяснилось, что по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты.

Эксперты ожидают, что положительные тенденции продолжатся и в 2019 году: они ожидают увеличение зарплат и сохранение низкого уровня безработицы.

Наибольший прирост индекса по итогам 2018 года произошел в Ингушетии (+12,3), Чечне (+10) и Псковской области (+9,9). А в Хакасии, единственном регионе, где ситуация ухудшилась, падение совсем незначительное — 0,5 балла.

Если говорить о макрорегионах, то несмотря на рост показателей самое тяжелое положение по-прежнему остается на Северном Кавказе. Лучше всего ситуация в Адыгее, и это 75-е место из 85. Остальные 6 республик вошли в 10-ку с самыми худшими показателями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регион Индекс рынка труда 2018 2017

1. Москва 95,3 91,0

2. Санкт-Петербург 92,3 89,3

3. Московская обл. 81,3 80,4

4. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 78,0 74,8

5. Республика Татарстан 72,2 69,6

…

81. Республика Алтай 23,9 14,9

82. Республика Калмыкия23,4 21,5

83. Республика Ингушетия 22,7 10,5

84. Карачаево-Черкесская Республика 12,7 11,1

85. Республика Тыва 11,3 10,9

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Каждого пятого не устраивает работа

Порядка 18% опрошенных россиян недовольны условиями труда. Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ, передает ТАСС. Зато 82% вполне удовлетворены. Что еще интересно в исследовании - доля россиян, не знающих, действуют ли в их организации нормы по охране труда или нет, сократилась с 16% в 2018 году до 4% в 2019 году.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ НЕДОВОЛЬНЫЕ

Не устраивает зарплат а 33%

Некомфортно в рабочем помещении (плохая вентиляция, ветхая мебель) 22%

Проблемы с инвентарем и расходными материалами 18%

Переработки и нестабильный график 14%

Плохие отношения с руководством 12%

Неинтересная работа 11%