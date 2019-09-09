2019-09-09T15:22:17+03:00
Экономика

Выводы экспертов о рынке труда в регионах России: зарплаты выросли, безработица уменьшилась

В лидерах рейтинга оказались Москва, Петербург и Подмосковье
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
В ходе исследования выяснилось, что по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплатыВ ходе исследования выяснилось, что по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплатыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По всей России улучшилось положение на рынке труда — к такому оптимистичному выводу пришли эксперты агентства «Прайм». Единственный регион, где не произошло положительных сдвигов — это Хакасия.

Комплексным показателем благополучия является индекс рынка труда по итогам 2018 года. Он учитывает 9 показателей: размер зарплаты, уровень занятости , условия труда, емкость рынка труда, коэффициент напряженности (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий)

В ходе исследования выяснилось, что по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты.

Эксперты ожидают, что положительные тенденции продолжатся и в 2019 году: они ожидают увеличение зарплат и сохранение низкого уровня безработицы.

Наибольший прирост индекса по итогам 2018 года произошел в Ингушетии (+12,3), Чечне (+10) и Псковской области (+9,9). А в Хакасии, единственном регионе, где ситуация ухудшилась, падение совсем незначительное — 0,5 балла.

Если говорить о макрорегионах, то несмотря на рост показателей самое тяжелое положение по-прежнему остается на Северном Кавказе. Лучше всего ситуация в Адыгее, и это 75-е место из 85. Остальные 6 республик вошли в 10-ку с самыми худшими показателями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регион Индекс рынка труда 2018 2017

1. Москва 95,3 91,0

2. Санкт-Петербург 92,3 89,3

3. Московская обл. 81,3 80,4

4. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 78,0 74,8

5. Республика Татарстан 72,2 69,6

81. Республика Алтай 23,9 14,9

82. Республика Калмыкия23,4 21,5

83. Республика Ингушетия 22,7 10,5

84. Карачаево-Черкесская Республика 12,7 11,1

85. Республика Тыва 11,3 10,9

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Каждого пятого не устраивает работа

Порядка 18% опрошенных россиян недовольны условиями труда. Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ, передает ТАСС. Зато 82% вполне удовлетворены. Что еще интересно в исследовании - доля россиян, не знающих, действуют ли в их организации нормы по охране труда или нет, сократилась с 16% в 2018 году до 4% в 2019 году.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ НЕДОВОЛЬНЫЕ

Не устраивает зарплат а 33%

Некомфортно в рабочем помещении (плохая вентиляция, ветхая мебель) 22%

Проблемы с инвентарем и расходными материалами 18%

Переработки и нестабильный график 14%

Плохие отношения с руководством 12%

Неинтересная работа 11%

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В ожидании холодов
Синоптики прогнозируют в столице теплую и слякотную зиму. Видимо, некоторые управляющие компании, отвечающие за жизнь многоквартирных домов, получили этот прогноз раньше всех и поэтому осознанно игнорируют счета за тепло и горячую воду
«Метрострой» при поддержке Газпромбанка запустил станции Фрунзенского радиуса метро
В Санкт-Петербурге открылись три станции второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», построенные при поддержке Газпромбанка
Новости 24
В Раде выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности за переговоры с РФ
Напавшему на Памфилову предъявлено обвинение в разбое
Лавров выразил надежду на улучшение отношений с Украиной
Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтов
Бой Хабиба с Порье установил телерекорды
Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны «Единой Россией»
Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
В Госдуме предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи
Газопровод "Сила Сибири" заработает в начале декабря
В Череповце началось строительство судостроительного завода
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»