Сервисы для путешествий, о которых вы не знали

Сейчас мы сами определяем, куда отправиться: в Португалию любоваться огромными волнами, в Перу к пингвинам или на Багамы фотографировать милых поросят на белоснежных пляжах. Как путешествовать еще экономнее и комфортнее? Секретными сервисами делится тренер по туристической продукции и представитель по развитию бизнеса компании QNET Ксения Мельник.

- Почему просто не пользоваться турами?

- У горячих предложений отсутствует разнообразие, нет гибкости. QVI предоставляет выбор и выгоду, и мы сделали свои предложения максимально подходящими под запросы разных клиентов.

- Как работает и что предлагает QVI?

- QVI предлагает три вида туристической продукции: революционную систему для онлайн-бронирования QVI Tripsavr, карты клубного отдыха QVI Club и пакеты QVI breaks. Все они дополняют друг друга: являясь владельцем одной продукции, вы можете приобрести другую и совместить их использование.

Клубный отдых с QVI Club идеально подойдет любителям семейных путешествий. За последние 20 лет цены на проживание в отелях значительно выросли, с QVI Club вы получаете возможность путешествовать по сегодняшним ценам все время, пока действует карта.

QVI Club предлагает 3 вида членства продолжительностью от 5 до 30 лет. Отдыхать могут от 2 до 4 человек. К примеру, семья: папа, мама, ребенок и бабушка вместе каждое лето ездят в отпуск, и они не хотят переплачивать. Они приобретают членство в QVI Club, и как только хотят отправиться в путешествие, выбирают отель из более чем 1000 отелей в 63 странах, оплачивают членский взнос и летят наслаждаться отдыхом.

Пакеты QVI Breaks пользуются особой популярностью у молодых пар, которые выбирают спонтанные, короткие путешествия чаще одного раза в год. В рамках QVI Breaks предоставляется размещение на 2 человек.

QVI Tripsavr – это уже целая система для онлайн-бронирования, в рамках которой можно забронировать номер в отеле, экскурсии, автомобиль. Вы приобретаете пакет со скидкой, заходите на сайт www.tripsavr.com и бронируете что вам нужно. На Tripsavr есть из чего выбрать: более 1 000 000 отелей, таких известных брендов как Sheraton, Marriott, Hilton, более 8000 компаний по аренде автомобилей, например, National Car Rentals, Avis, Hertz, а также более 1000 туров и экскурсий в разных странах мира.

На Tripsavr действует программа «Гарантии лучшей цены»: если в течение 24 часов с момента бронирования вы найдете такое же предложение у конкурентов, Tripsavr вернет вам разницу плюс 10% от переплаченной суммы. Сервисы QVI позволяют экономить до 50% на путешествиях.

- Какие сервисы QVI наиболее популярны?

- Наши клиенты выбирают карты путешествий QVI Club для семейных поездок как по территории Казахстана, так и в такие популярные направления, как Дубай, Таиланд, Турция, Малайзия и т.д.

- Есть ли какие-то минусы у этих предложений?

- QNET является международной компанией, и уровень отдыха, который она предлагает, – высокий. Эти предложения представляют огромную выгоду для тех, кто предпочитает путешествовать с комфортом, отдыхать в хороших отелях с развитой инфраструктурой и хорошим сервисом. Мы не конкуренты бюджетным путешествиям и горячим турам, так как принцип работы абсолютно разный.

Наши сервисы рассчитаны на разную аудиторию и продуманы таким образом, чтобы все запросы покупателей были учтены. Не важно, какой из вариантов вы выберете, – мы вам гарантируем высокое качество отдыха.