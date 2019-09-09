«В тюрьму не хочу»: в Москве таксист из Таджикистана насмерть сбил мотоциклиста и попытался улететь на родину по чужому паспорту

Куда так спешил в ночь на 7 сентября водитель такси, что решил на Волоколамском шоссе развернуться на 180 градусов через две сплошные линии? На тот свет: напрашивается ответ. Вот только сам он остался жив и здоров. Чего не скажешь о мотоциклисте, который в момент этого дикого маневра спокойно двигался по своей полосе в противоположном направлении.

Легковушка с шашечками протаранила байк. Удар был такой силы, что шансов выжить у 33-летнего Александра Соколова просто не было. Помочь мужчине пытались неравнодушные автомобилисты. Виновник же ДТП бросил такси на дороге и просто сбежал.

Личность таксиста помог установить владелец машины. Это 28-летний гражданин Таджикистана Рахмали Файзуллоев. Машину он арендовал посуточно.

- Я не хочу в тюрьму! Не ищите меня, - это все что Рахмали сказал хозяину машины, который сумел до него дозвониться с места ДТП.

Но искать негодяя все-таки стали. Настоящую охоту на него объявили московские байкеры. Это они в первые же сутки создали и опубликовали в социальных сетях ориентировку: «Внимание, розыск...»

- Саша - член нашего мотоклуба и мы не могли оставаться равнодушными. Запись в социальных сетях за первые же часы набрала тысячи просмотров. Перепосты сделали известные блогеры, актеры режиссеры. А еще самые разные люди, знакомые и нет, расклеивали ориентировки в скверах и парках, в аэропортах и на улицах Москвы. Работали мы и с таксистами, призывали их рассказать правду, - рассказал «КП» Александр, Шуршаков, президент мотоклуба «ВЗРЫВные».

Все хорошо понимали, что важно найти подозреваемого именно по "горячим следам". Будучи гражданином другой страны в любой момент он мог вернуться на родину.

- На вторые сутки наступило отчаяние. Уже казалось, что его никогда найдут. Хорошая новость пришла только утром в понедельник, 9 сентября. По нашей ориентировке его опознали в аэропорту «Домодедово». Оказалось, что он пытался вылететь на родину по паспорту друга, - возмутился Александр Шуршаков.

Сейчас Файзуллоева опрашивают следователи. Уже в ближайшее время против него возбудят уголовные дела: за смертельное ДТП, оставление места аварии и попытку незаконного пересечения границы РФ.

Сейчас Файзуллоева опрашивают следователи

- Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Погибшему байкеру было всего 33 года.

- Саша был удивительным человеком. Необыкновенная открытость и простота сочетались в нем с волевым характером. Он, конечно, любил свой мотоцикл. Но он не из тех, кто гоняет на сумасшедшей скорости. Водителем он был очень спокойным, - рассказал руководитель мотоклуба.

Похороны Александра Соколова пройдут во вторник, 10 сентября.

- Хочется поблагодарить всех, кто участвовал в поисках. Особенно хочу отметить второй батальон ГИБДД УМВД России по Москве и все ГИБДД северо-западного административного округа, которые оперативно установили личность подозреваемого. Но нам еще нужна помощь. Сейчас мы пытаемся найти видеозаписи самого ДТП. Просим откликнуться владельцев видеорегистраторов, которые были в эту ночь на месте аварии. Звоните по телефону 8-909-909-42-85, - обратился к москвичам Александр Шуршаков.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.