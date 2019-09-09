«Пятёрочка» подзарядит покупателей

Пилотный проект запущен совместно с брендом Adrenaline Rush в 12 универсамах Москвы и Московской области.

Тележки с зарядными блоками имеют три разъёма, которые подходят для наиболее популярных моделей мобильных устройств. Для удобства покупателей во время зарядки телефон фиксируется в специальном лотке. Зарядного блока тележки хватает на 8 часов непрерывного использования. Он снабжён индикатором, который отражает уровень заряда в аккумуляторе.

«Мобильный телефон - неотъемлемый аксессуар практически любого современного человека, а проблема с недостаточным уровнем заряда батареи в самый неподходящий момент знакома многим. Поэтому мы предоставляем возможность нашим гостям во время своих ежедневных покупок продуктов подзарядить свои гаджеты. Уверена, что такое нововведение позволит сделать шопинг в магазинах «Пятёрочка» ещё более комфортным и приятным», - комментирует запуск проекта Татьяна Степанова, руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

По результатам пилотного запуска будет приниматься решение о расширении проекта.