Юрий Башмет рассказал, где будет искать молодых музыкантов в свой оркестр
На следующий год отбор молодых музыкантов во Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет проходить в Туле. Об этом рассказал художественный руководитель и основатель коллектива Юрий Башмет в ходе творческой встречи.
- Конкурс в оркестр очень большой. В прошлом году мы прослушали 650 человек, а нам нужно было только сорок, - рассказал маэстро.
Оркестр, придуманный Башметом, существует уже восемь лет и за это время выступил в крупнейших городах и на престижнейших музыкальных площадках.
В составе оркестра - только молодые люди от десяти до 22 лет. Молодые музыканты вырастают, поэтому каждый год в разных городах России Башмет проводит прослушивания юных дарований.
Как признался прославленный музыкант, в разных городах выделяются разные инструменты. Например, в Самаре хороша скрипка, в Новосибирске - ударные инструменты, а уж за хорошими флейтистами нужно ехать в Екатеринбург.
Чем порадует Тула - узнаем на следующий год.
В ходе творческой встречи маэстро Башмет прослушал молодых тульских музыкантов и дал ценные советы. Маэстро повторял афоризм Ростроповича "Повестка дня - борьба с меццофортизмом". А чаще всего в адрес молодых исполнителей звучала фраза авторства самого Башмета: "Чтобы научиться играть форте - нужно научиться играть пиано.
ИСТОЧНИК KP.RU