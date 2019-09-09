Юрий Башмет рассказал, где будет искать молодых музыкантов в свой оркестр

На следующий год отбор молодых музыкантов во Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет проходить в Туле. Об этом рассказал художественный руководитель и основатель коллектива Юрий Башмет в ходе творческой встречи.

- Конкурс в оркестр очень большой. В прошлом году мы прослушали 650 человек, а нам нужно было только сорок, - рассказал маэстро.

Оркестр, придуманный Башметом, существует уже восемь лет и за это время выступил в крупнейших городах и на престижнейших музыкальных площадках.

В составе оркестра - только молодые люди от десяти до 22 лет. Молодые музыканты вырастают, поэтому каждый год в разных городах России Башмет проводит прослушивания юных дарований.

Как признался прославленный музыкант, в разных городах выделяются разные инструменты. Например, в Самаре хороша скрипка, в Новосибирске - ударные инструменты, а уж за хорошими флейтистами нужно ехать в Екатеринбург.

Чем порадует Тула - узнаем на следующий год.

В ходе творческой встречи маэстро Башмет прослушал молодых тульских музыкантов и дал ценные советы. Маэстро повторял афоризм Ростроповича "Повестка дня - борьба с меццофортизмом". А чаще всего в адрес молодых исполнителей звучала фраза авторства самого Башмета: "Чтобы научиться играть форте - нужно научиться играть пиано.