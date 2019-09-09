2019-09-09T16:43:12+03:00
Звезды

Юрий Башмет рассказал, где будет искать молодых музыкантов в свой оркестр

Маэстро и Всероссийский юношеский симфонический оркестр дали концерт в Туле
Сергей СЕЛЕДКИН
Поделиться:
В ходе творческой встречи маэстро Башмет прослушал молодых тульских музыкантов и дал ценные советыВ ходе творческой встречи маэстро Башмет прослушал молодых тульских музыкантов и дал ценные советыФото: Сергей СЕЛЕДКИН
Изменить размер текста:

На следующий год отбор молодых музыкантов во Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет проходить в Туле. Об этом рассказал художественный руководитель и основатель коллектива Юрий Башмет в ходе творческой встречи.

- Конкурс в оркестр очень большой. В прошлом году мы прослушали 650 человек, а нам нужно было только сорок, - рассказал маэстро.

Оркестр, придуманный Башметом, существует уже восемь лет и за это время выступил в крупнейших городах и на престижнейших музыкальных площадках.

В составе оркестра - только молодые люди от десяти до 22 лет. Молодые музыканты вырастают, поэтому каждый год в разных городах России Башмет проводит прослушивания юных дарований.

Как признался прославленный музыкант, в разных городах выделяются разные инструменты. Например, в Самаре хороша скрипка, в Новосибирске - ударные инструменты, а уж за хорошими флейтистами нужно ехать в Екатеринбург.

Чем порадует Тула - узнаем на следующий год.

В ходе творческой встречи маэстро Башмет прослушал молодых тульских музыкантов и дал ценные советы. Маэстро повторял афоризм Ростроповича "Повестка дня - борьба с меццофортизмом". А чаще всего в адрес молодых исполнителей звучала фраза авторства самого Башмета: "Чтобы научиться играть форте - нужно научиться играть пиано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Захар Прилепин: «Если бы все было по закону, Сергея Есенина посадили бы в тюрьму и надолго. Но сходило с рук...»
Известный писатель и общественный деятель написал биографическую книжку о великом русском поэте «Есенин. Обещая встречу впереди», которая скоро выйдет в серии ЖЗЛ
Карен Шахназаров: Как режиссер и продюсер, я разбил 22 тарелки. Надеюсь побить ещё немало посуды
Сценарий (уже озвученный) беседы нашего обозревателя Александра Гамова с гендиректором "Мосфильма" - о том, почему - на самом деле - у него выходит только хорошее кино [аудио]
Новости 24
В Самарской области 55 школ получат пианино за счет федерального бюджета
Матвиенко заявила. что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельность
Лавров и Шойгу ответили на призыв главы Пентагона к России быть «нормальной страной»
Шойгу: Ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не задерживать иранские танкеры
Кремль: обмен между Украиной и РФ дает повод для оптимизма
Тайфун «Факсай» повредил крупнейшую в Японии солнечную станцию
В Раде выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности за переговоры с РФ
Напавшему на Памфилову предъявлено обвинение в разбое
Лавров выразил надежду на улучшение отношений с Украиной
Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтов
Бой Хабиба с Порье установил телерекорды
Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны «Единой Россией»
Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
В Госдуме предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи
Миллер рассказал Путину когда заработает "Сила Сибири"
В Череповце началось строительство судостроительного завода
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»