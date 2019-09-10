«Великие умы России» отправились в регионы с просветительской миссией

В эти дни региональные библиотеки и школы пополняются книгами из коллекции «Великие умы России», изданными «Комсомольской правдой». Первые 8 книг серии посвящены жизни и деятельности Михаила Ломоносова, Мстислава Келдыша, Сергея Прокудина-Горского, Александра Попова, Анатолия Александрова, Андрея Чохова, Ильи Мечникова и Андрея Туполева.

А стартовала большая просветительская экспедиция «Великих умов» из Южного округа Москвы. На днях в Центральной детской библиотеке №152 председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина передала заведующим всех детских библиотек ЮАО комплекты энциклопедии.

-Эти великолепно иллюстрированные книги написаны хорошим, простым языком. На мой взгляд, подростки будут читать их с интересом, потому что в этом возрасте они больше руководствуются эмоциями, принимая те или иные решения, которые связаны с выбором профессии, - поделилась мнением Любовь Духанина, - Очень здорово, что мальчишки и девчонки смогут почитать об ученых и понять, как те шли к открытию - ведь у каждого жизнь складывалась по-разному. И это разнообразие жизненных, профессиональных траекторий - очень полезный социальный опыт, который нужен, чтобы понять, что наша жизнь не такая простая, в ней каждый день возникают разные риски, связанные с выбором, и что не всегда за спиной будут мама и папа, способные помочь. Я считаю, что эти книги позволят ребятам больше узнать об истории своей страны, отечественной науки и техники, сблизиться с гениями, научиться самостоятельности, целеустремленности, развить творческие способности, ощутить свою суть и, наконец, выбрать жизненный путь.

Не запылятся ли «Великие умы» на полках? Пожалуй, так может думать только тот, кто последний раз посещал библиотеку давным-давно. Потому что библиотеки уже не те, что были когда-то. Это не читальные залы с дремотной тишиной, не стеллажи с бродящими вдоль них читателями, не конторки с работающими по принципу «сдал-принял» сотрудниками. Многие библиотеки стали культурными центрами притяжения людей, объединенных стремлением познать, разобраться, научиться.

И не только центрами культуры, но и технического творчества, самовыражения и самоопределения. Заведующая детской библиотекой №153 Маргарита Котельникова уверена, что «Великие умы России» станут значимым дополнением практического проекта, который стартует на базе библиотеки.

-Проект рассчитан на профориентацию детей в возрасте от 3 до 16 лет. Мы не просто знакомим их с разными профессиями, но и учим делать что-то своими руками. У нас выделены помещения под столярные и токарные станки, которые будут соседствовать с лекционным оборудованием. То есть, ребята будут получать не только практические навыки во время мастер-классов, но и фундаментальные знания, в частности, из книг серии «Великие умы России», - поделилась мнением Маргарита Котельникова.

Кстати, ежедневно в библиотеку №153 приходят в среднем 400 человек в день, и наверняка многие из них прочитают книги о русских ученых. Кто знает, может, эти истории действительно повлияют на выбор профессионального пути…

-История российской науки очень сжато рассматривается в школе, и это действительно большой пробел. Поэтому для нас важно, что мы можем благодаря книгам серии «Великие умы России» донести до детей интересные биографии известных ученых, рассказать об открытиях российской науки. И на основе этих книг делать открытые уроки и лекции в нашей библиотеке, - рассказала заведующая Центральной детской библиотекой №152 Алена Ермолаева, -Многие заблуждаются, считая, что дети ушли в интернет. С одной стороны, это так, но с другой стороны, я на своей практике вижу, что они всегда с удовольствием участвуют в наших проектах, с интересом слушают лекторов. Главное - как преподносить материал.

Эту же мысль поддержала и Любовь Духанина. По ее словам, самое сложное в обществе «Знание» – подбор лекторов. Ведь каждый из них должен уметь не только грамотно рассказывать о событиях, раскрывая тему лекции, но и отвечать на вопросы, вести полемику: если будет скучно - то, кто придет?

А живое общение очень нужно людям: у них есть стремление к научным дискуссиям, они хотят знать больше об истории, геополитике, культуре.

Например, недавно доктор исторических наук Вардан Багдасарян затронул в своей лекции тему школы в период оккупации, отметив, что в научной литературе не так много сведений об этом. И тут встал один из слушателей и сказал, что свидетельства этому есть не только в исторических, но и в литературных произведениях. И начал читать прозу и стихи, подтверждающие, что и в годы оккупации в наших школах была жизнь.

Теперь этот слушатель по предложению общества готовит лекцию на тему Литература и история – в конце октября ее уже можно будет посетить. Такой подход к формированию своей интеллектуальной сети «Знание» будет практиковать и дальше.

Кстати, потенциально лектором стать может каждый: для этого надо оставить заявку на портале www.znanierussia.ru. А потом – пройти аттестацию, которую Общество специально ввело, чтобы отсеять случайных людей.

Просветительский проект продолжается: в ближайшее время более 6 тысяч книг из серии «Великие умы России» будут переданы региональными отделениями Российского общества «Знание» в библиотеки Волгоградской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Тверской областей, Краснодарского края и Ставропольского края.