Ушла из жизни наша Лена

Лена позвонила мне пару месяцев назад. Голос ее был бодрый, веселый.

- Слушай, - сказала она, - я через пару месяцев умру, так ты напиши некролог.

Я, конечно, знал, что Лена тяжело больна, но не был готов к такому разговору. Перевел его в какую-то плоскую шутку.

И вот сообщили сегодня, что Лены не стало… .

Я никогда не писал некрологов, и не знаю, как это делать. Лена была моим куратором и редактором. То есть, мы с ней обсуждали журналистские темы и совместно готовили к печати мои публикации. И спорили, и ругались, не без того.

Как-то, давно уже, она посмотрела фильм «Превращение», где в главной роли Евгений Миронов. Сюжет такой: европейский городок, начало 20 века. Главный герой Грегор работает, содержит свою семью, за что семья любит Грегора. Но однажды ночью Грегор превращается в уродливое, бесполезное насекомое. И семья резко меняет к нему отношение. Домочадцы прячут Грегора в чулане и желают от него избавиться.

Фильм произвел на Лену огромное впечатление, чем она и поделилась. Мне фильм не понравился, и мы ударились с Леной в долгие, горячие споры.

Была она человеком очень умным, что вряд ли станут оспаривать даже ее недоброжелатели. А люди умные, как правило, с годами взращивают защитный цинизм от неприятностей этого мира. Лене это не удалось. И даже такую, с моей точки зрения, байду, как «Превращение», она глубоко и нервно переживала.

Переживала и за иных несчастных героев моих публикаций, которым мы не могли помочь. Особенно поразила Лену история одной архангельской старушки, которая устала жить в одиночестве и уговорила соседа убить её. Я настаивал тогда, что это просто случай психиатрический. Лена же видела глубокую социальную проблему, в которой следует разбираться, дабы подобных случаев было меньше.

Возможно, эти обостренные переживания и стали спусковым механизмом, спровоцировавшим неизлечимую болезнь. А была бы ты более «толстокожей», так и жила бы долго.

Прости уж, Лена, вот, написал, как мог, и мне, правда, жаль, что ты уже не поспоришь, не внесешь редакторские поправки.