2019-09-09T18:11:31+03:00
Происшествия

В гаражном кооперативе Зеленограда нашли обезглавленное тело мужчины

Убийцу ищет полиция
Анастасия ВАРДАНЯН
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По предварительным данным, мужчина был убит, после чего преступник попытался расчленить телоПо предварительным данным, мужчина был убит, после чего преступник попытался расчленить телоФото: Евгения ГУСЕВА
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О страшной находке в воскресенье, 8 сентября, в полицию сообщил житель Зеленограда. Рано утром мужчина пришел в гараж за машиной и на пустыре в кустах заметил тело мужчины. Подойдя поближе он ужаснулся: убитый был обезглавлен.

В тот же день тело было направлено на экспертизу. По предварительным данным, мужчина был убит, после чего преступник попытался расчленить тело. Судя по всему, завершить задуманное он не успел.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Личность погибшего уже установлено, это 27-летний безработный житель Зеленограда. При себе у мужчины была банковская карта и паспорт. А вот мобильный телефон не нашли. Среди прочих рассматривается версия ограбления. Сейчас полиция ищет убийцу.

- Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Расследование продолжается, - сообщили в столичном СК.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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