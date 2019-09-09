В гаражном кооперативе Зеленограда нашли обезглавленное тело мужчины

О страшной находке в воскресенье, 8 сентября, в полицию сообщил житель Зеленограда. Рано утром мужчина пришел в гараж за машиной и на пустыре в кустах заметил тело мужчины. Подойдя поближе он ужаснулся: убитый был обезглавлен.

В тот же день тело было направлено на экспертизу. По предварительным данным, мужчина был убит, после чего преступник попытался расчленить тело. Судя по всему, завершить задуманное он не успел.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Личность погибшего уже установлено, это 27-летний безработный житель Зеленограда. При себе у мужчины была банковская карта и паспорт. А вот мобильный телефон не нашли. Среди прочих рассматривается версия ограбления. Сейчас полиция ищет убийцу.

- Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Расследование продолжается, - сообщили в столичном СК.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.