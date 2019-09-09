Открытки, гифки и непрошенное мнение: шесть вещей, которыми грешат родительские чаты

Почти у каждого класса сейчас есть свой собственный чат в Whatsapp – так удобнее узнавать новости и домашние задания, обсуждать идеи экскурсий и новогодних подарков. Но часто такой чат превращается в копилку виртуального мусора и флуда, и найти нужную информацию среди открыток с котятками и обсуждений, кто кого толкнул на перемене, становится просто невозможно. Счет непрочитанным сообщениям идет на сотни! А ведь среди них может затеряться что-то действительно важное.

Самый лучший способ навести порядок в школьном чате – завести ответственного модератора (лучше из родительского комитета, авторитетное лицо, как-никак). Ну а если никто не хочет брать на себя такую ответственность, то можно просто составить и прикрепить в чате правила поведения. Например, вот такие:

Не создавайте информационный шум.

1. Никакого информационного мусора: флуда, спама, "давайте обсудим" и поздравлений

Да-да, поздравления в родительском чате тоже неуместны. 30 сообщений "С Днем Знаний!" – и все, найти что-то нужное уже невозможно. Религиозные праздники отмечают далеко не в каждой семье, а поздравления с 8 марта и 23 февраля уместно оставить для близких. Да и классного руководителя всегда лучше поздравить лично.

То же самое касается благодарностей: вместо того, чтобы писать "Спасибо" под выложенным домашним заданием, лучше лайкнуть понравившуюся запись. Так она не затеряется в куче благодарностей.

Другая беда родительских чатов – это репосты новостей и слухов из области образования, обсуждения методик воспитания и обмен мнениями о кружках и летних лагерях. Для всего этого существуют мамские форумы. А в чате класса уместны только те вещи, которые непосредственно касаются его самого.

Не вступайте в перепалки.

2. Личные вопросы – решать только в личных сообщениях

Обсуждать конфликты с учителями и другими детьми в общественном пространстве нельзя – это дело, которое касается только вас и вашего ребёнка. Во-первых, никакой общественной поддержки в чате вы всё равно, скорее всего, не получите. А во-вторых, такие сообщения не по делу лишь вызывают раздражение у тех, кто зашел в чат узнать домашнее задание или время экскурсии.

Да и в целом, выяснять отношения лучше лично – вживую мы общаемся гораздо более сдержанно и вежливо, чем в онлайне. Поэтому и шансы прийти к какому-то конструктивному решению без ругани так гораздо выше.

3. Никаких аудиосообщений!

Всё просто – если вам лениво или неудобно набирать текст сообщения, то почему остальным должно быть удобно и не лениво его слушать?

Задавайте правильные вопросы.

4.Прежде чем спросить что-то – прочитайте предыдущие 10 сообщений

У родителей часто одни и те же вопросы, особенно, если дело касается какого-то мероприятия. Прежде чем спросить, стоит посмотреть, не задали ли этот вопрос раньше? Бесконечный поток одних и тех же вопросов раздражает других участников беседы. Кроме того, это банальная вежливость: представьте, что вы врываетесь на урок с опозданием и спрашиваете то, что учитель уже повторил несколько раз пять минут назад.

5. Время общения – с 9 утра до 9 вечера

У всех есть свое личное время, которое надо уважать. Если вы вспомнили про Очень Важное Дело только в десять вечера – всё, теперь это ваши проблемы.

Чтобы не отвлекаться на сообщения в неурочное время, лучше отключить звук уведомлений в чате и просматривать его раз в 1-2 дня. Если какие-то срочные вопросы потребуют вашего участия, вам напишут в личку или позвонят. Соответственно, и свои вопросы лучше задать в личном сообщении или в смс.

Будьте вежливы.

6. Соблюдайте вежливость

Школьный чат – это не сборище старых друзей. Родители не выбирали себе эту компанию, а значит, возможно, в чате будут неприятные вам люди или те, с кем сложно найти общий язык. Но заботы, касающиеся детей, у всех общие, так что важно соблюдать правила хорошего тона.

Это касается не только банальной ругани, но и проявлений агрессии, в целом. В родительском чате (да и вообще везде) неуместны поучения и оценивающие суждения относительно других участников группы. Да и вообще, стоит придержать свое ценное мнение, если его не спрашивают и оно не касается самого класса.

Раздражают ли вас родительские чаты?.

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