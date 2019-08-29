Родительские чаты: инструкция по применению

Итак: модный тренд конца августа, прям масс-маркет родительской моды – это написать пост о том, что «о боже, я в родительском чате!».

Даже сообщение «лето – все!» опубликованное в июле не набирает столько откликов. А про чат просто хор: «сочувствую», «терпи», «соболезную», «это невыносимо». Обязательные советы бывалых: «выключи звук», «пошли всех подальше», «беги оттуда». Кто-то блещет остроумием с комментом: «А это законно?». Ну и классическое: «бедный котик, беру тебя на ручки, наливаю чаю».

Если не знать, что человека всего на всего включили в родительский чат, то можно подумать, что он написал примерно такой пост: «Друзья, у меня случайно прорвало трубу, я затопил вниз все 10 этажей, пришли разгневанные соседи, выломали двери в квартиру, избили меня, кажется отравили кота, потому что он лежит без движения, а потом эти соседи пообещали подать на меня в суд».

Вот это я понимаю, человек попал под самосвал жизни. Есть чему посочувствовать.

Но чат? Камон, это чат про вашего ребенка. Про то, какие уроки на замене; в какой форме приходить; как поздравлять физрука с 23 февраля; какие цветы подарить ботаничке в класс. Родители (большинство) как правило, долго выбирают детсад или школу, всеми правдами и неправдами пытаются туда попасть, подкуп, шантаж, взятки борзыми щенками – все в ход. И вот чадо там. И тут родитель переобувается на ходу и начинается «оооой, тут чат, они там все обсуждают, на каком автобусе ехать на экскурсию». Слушайте, если все вокруг вас такие уроды, а вы «миссис адекватность», то что вы тут делаете? Как вы сюда попали?

Я скажу вам страшное, дорогие мамы. У вас есть рот и через него можно говорить свои мысли. И если уж вы дорвались до клавиатуры или телефона, то у вас есть возможность написать свои мысли. Примерно следующие: «Мы все тут в чате очень прогрессивные и современные, давайте будем оставаться такими и не будем флудить. Не будем писать после 22 и до 7 утра. И нет картинкам в праздники (да, кто-то должен покуситься на святое)».

В конце 90-х у меня была такая история. Прямо в доме, где я жила, открыли игровые автоматы. И из моего подъезда сделали перевалочную для наркоманов. На первом этаже, где не было квартир, они вмазывались, спали, жрали, блевали. Проходить мимо них было страшно даже взрослым. Жители квартир скидывались, ставили замок, через два дня двери сносили с петель. Шприцы хрустели под ногами. Ментов не вызывали: «ну кто поедет разбираться, все менты куплены, они сами у этих барыг покупают наркотики». А потом, приехал бодрый новый сосед, который был не в курсе нашей установки. Для начала он избил пару наркоманов и выкинул их на улицу. Потом вызвал ментов. Потом еще раз вызвал. Потом еще. Хороший такой парень, как оказалось, с первой чеченской вернулся, наркоманов-героинщиков люто ненавидел. А еще больше не любил тех, кто армию косит или не исполняет свой долг по защите безопасности населения.

Внезапно оказалось, что если людям объяснять на том языке, на котором они понимают, что до людей доходит.

Да, чаты иногда смешные. Да, кто-то хочет выступить в белом пальто. Да, есть неработающие мамы, которые целыми днями собирают каштаны и желуди, и у них огромные запасы и даже заморозка. И спасибо им, я могу в последний момент написать в чат: «спасите, срочно, желуди, размер 5 на 2, попка сухая». И какая-то мама мне ответит: «принесу пакет, не переживай!».

И я часто даже не знаю, кто именно мне ответил, потому что я та самая мама, которая пишет только одно: «сдам. сколько?». И я рада, что есть другие активные мамы, которые собираются, везут моих детей на экскурсию, договариваются, сколько шариков купить на праздник, а я на все это пишу «сдам. сколько?».

Ну и в конце, вы, конечно, не поверите, но это чистая правда: моя дочь учится в 9 классе, и у нас вообще нет чата. Все эти девять лет мы справляемся как-то без него. Я понимаю, это совсем революция, я вас к ней не призываю. Просто знайте: так бывает. Это так сказать голос Робеспьера от мамской группы.