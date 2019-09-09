Дожали! Россия выиграла у Казахстана 1:0 благодаря голу Марио Фернандеса

В понедельник, спустя тридня после волевой победы над командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, команда Станислава Черчесова отправилась в Калининград. Нас ждал матч первый второго круга отбора на Евро-2020.

В соперниках была команда Казахстана, с которой весной наши уже сыграли в гостях и одержали победу со счетом 4:0. Первая половина игры в Нурсултане была за нами 2:0, старт поединка на Балтике выдался же без голов - 0:0. При том, что владение мячом было практически "барселонским" - 62 на 38%.

Казахи оказали мощное сопротивление сборной России.Фото: REUTERS

Главная перемена у сборной России по сравнению с игрой в Шотландии - на фланге полузащиты появился Денис Черышев. Именно он был одним из злых гениев для казахов в весенней игре. В центре же поля у нас - полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Наши действовали довольно разнообразно в первые 45 минут.

И нанесли по воротам соперников 12 ударов. Но лишь один был в створ - четко пробил Александр Головин из пределов штрафной. В остальных 11 случаях защита сборной Казахстана внимательно действовала, встречая атаки российской команды. Так что 0:0 на табло к исходу первой половины матча выглядели, все-таки, довольно логично. Много движения у нас было, но опасных атак - не хватало.

Много атак было у сборной России в первой половине матча.Фото: REUTERS

Три замены у сборной России возникли сразу же после перерыва. И перед финальной 30-минуткой игры у нас на поле образовался тот же состав, что и в матче с Шотландией. У нас вышли Федор Кудряшов, Алексей Ионов и Роман Зобнин. В бой были брошены все козыри!

Долго душили, словно Хабиб Нурмагомедов, душили во втором тайме наши команду Казахстана. И на 89-й минуте после подачи со штрафного от Александра Головина у нас забил гол кивком головы наши защитник Марио Фернандес. Два игрока, выступавшие в одно время за ЦСКА, поняли друг друга! Дожали, забили!

Были вопросы к игре команды у тренера сборной России Станислава Черчесова.Фото: REUTERS

Этот мяч остался победным для сборной России. Наши выиграли со счетом 1:0 у команды Казахстана. С 15 очками россияне остаются вторыми в своей группе отбора Евро-2020.

Свой следующий матч сборная России сыграет дома. 10 октября наши выйдут на поле стадиона "Лужники", дабы сыграть поединок против сборной Шотландии. А спустя три дня наши отправятся на выезд для игры с Кипром.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча.