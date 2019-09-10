2019-09-10T00:19:04+03:00
Телевизор

Россиянам не хватало Артема Шейнина, Владимира Соловьева и Ивана Урганта

Читатели «КП» составили рейтинг «главных обаяшек» российского телевидения
Антонина ВЕТКИНА
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Оля Бузова сейчас всюду - люди соскучиться не успевают. Фото: buzova86/instagram.comОля Бузова сейчас всюду - люди соскучиться не успевают. Фото: buzova86/instagram.com
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Зрителей по осени считают: летние отпуска позади, каналы завязывают с повторами (в августе зимние выпуски «Вечернего Урганта» крутили - ужас!), наконец-то с утра до вечера сплошные премьеры. По случаю старта нового телевизионного сезона мы спросили читателей нашего сайта kp.ru: по кому вы больше всего соскучились, уважаемые зрители, пока на морях да огородах загорали?

Не стоит приравнивать получившийся рейтинг к списку самых популярных телеведущих. Это скорее список самых обаятельных персон, кому сердце зрительское так и радуется, так и радуется! А иные звезды экрана, хоть и объективно популярны, таких теплых чувств не вызывают.

Итак, возглавил наш топ-10 Артем Шейнин («Время покажет», Первый канал). Артем - парень брутальный, за словом в карман не полезет, иной раз и подерется в прямом эфире. Но искренний, настоящий! Вот и обошел самого Владимира Соловьева, у которого несколько авторских программ, а значит, и зрителей наверняка больше, чем у других.

Среди не вошедших в десятку чаще других упоминали Джона Уоррена («Поедем, поедим!», НТВ), Дмитрия Киселева («Вести недели», «Россия 1»), Андрея Норкина («Место встречи», НТВ), Романа Бабаяна («Своя правда» - дебют экс-ведущего ТВЦ на НТВ).

Многие участники опроса заявили, что они вообще ни по кому не соскучились. «Глаза мои их не видели бы! Пусть продолжают отдыхать. Оскомину уже набили своими физиономиями, каждый раз одно и то же, из пустого в порожнее!» - написал рассерженный зритель, который явно проводит много времени перед экраном. Отдельным ведущим были адресованы «ценные советы»: так, Ираде Зейналовой («Итоги недели», НТВ) рекомендовали сменить наряд - а то, мол, ведущая работает в одном и том же (на самом деле это имидж у Ирады такой: узкие брючки, белая блузка и облегающий пиджак).

Вообще складывается впечатление, что соскучились зрители исключительно по ведущим-мужчинам. Женщины, которые ведут вполне себе популярные программы, оказались внизу рейтинга. Согласно нашему опросу меньше всего скучали по Елене Малышевой («Жить здорово!», «Здоровье»: 0,1%), Розе Сябитовой («Давай поженимся!»: 0,1%) и Ольге Бузовой («Дом-2», «План Б», ТНТ: 1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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