Цены на взлет: насколько подорожают авиабилеты

Росстат заявил о подорожании авиабилетов чуть ли не на четверть. Хотя, конечно, в этом есть доля лукавства: сравнивали январь 2019 с августом. За счет туристического сезона ценник традиционно идет в верх. Но билеты все-таки дорожают, это замечает каждый пассажир. Власти настаивают, что рост цен на перелеты должен быть в пределах инфляции, а она у нас составляет скромные 4%. Перевозчиков же такие темпы не устраивают, они утверждают, что и так изо всех сил сдерживали держали старые цены, и дальше так продолжаться не может.

БОРТ ТЕРПИТ УБЫТКИ

Это не первый раз, когда перевозчики грозятся повысить цены на билеты. Такими страшилками грешат вообще любые компании, неважно, что они продают, колбасу, дома или вот билеты на самолеты. Но у авиаперевозчиков, похоже, в этот раз серьезные причины. В первом квартале 2019 они сработали в убыток — под данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), он составил 45,3 миллиарда рублей.

- Суммарные убытки российских авиакомпаний почти миллиард долларов. Они затянули пояса, забрали кредитов и двинулись дальше. Но в 2019 по всем расчетам тоже будет убыток. И он превысит миллиард долларов, - говорит глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

Стоит заметить, что 1 и 4 квартал традиционно тяжелые для авиакомпаний времена. Обычно они живут по такой логике: переждать холода и максимально заработать на туристах в теплое время года.

- Но в этом году и во 2 и 3 кварталах положительных финансовых результатов не ожидается, - констатировал заместитель исполнительного директор АЭВТ Борис Шокуров.

ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ

Главная причина убытков — подорожавший авиационный керосин. Правда, согласны с такими доводами не все.

- Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют, - заявили в Федеральной антимонопольной службе. - Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров.

Больше того, ведомство пригрозило внимательно изучить к деятельности АЭВТ на предмет сговора.

Мнение ФАС основывается на цифрах: в этом году котировки на керосин снизились примерно на 15%. У перевозчиков своя правда.

- Рынок просто отыгрывает резкое подорожание прошлых лет. Если сравнить цены за один и тот же период 2019 и 2018, виден будет рост на несколько процентов, - говорит в «Уральских авиалиниях».

В S7 добавляют, что в прошлом году цены на топливо на 30% превышали те, что были в 2017, а тогда они подросли на 55% по сравнению с 2016.

В ситуацию вмешивался даже президент Путин. Во время последней «прямой линии» он поручил правительству разработать механизм компенсации перевозчикам по авиакеросину. Решили, что компаниям будут доплачивать из бюджета, если цена на топливо будет очень уж высокой. Только вот планку установили, похоже, слишком высоко: по нынешним расценкам никаких компенсаций перевозчикам не причитается.

- Цены на керосин ключевой, но не единственный фактор, который влияет на себестоимость билета, - добавляет Рыбак. - Дорожает и все остальное: аэропортовые и аэронавигационные сборы, расходные материалы для производственной деятельности, питание на борту… К тому же часто поставщиками услуг для авиакомпаний являются квази-монополии. Ну есть один аэропорт в городе, никуда ты больше не денешься.

Еще один фактор, который давит на авиакомпании, курс рубля. Если, например, нефтяники заинтересованы в слабой национальной валюте, потому что продают свой товар за доллары, а зарплату сотрудникам платят в рублях, то с небесными капитанами все наоборот. Летая заграницу, они платят там в валюте: аэропорту прибытия и каждой стране, над которой пролетают. А билеты-то продают в рублях. Получается, что прибыль на растет, а затраты могут подскочить практически на пустом месте. Последний раз такое случалось в прошлом году, когда заметно укрепился доллар.

Билеты все-таки дорожают, это замечает каждый пассажирФото: Алексей БУЛАТОВ

СТРАНА ДЕШЕВЫХ ПОЛЕТОВ

- Мы должны были бы повысить цены на билеты, но реально у нас нет такой возможности — пассажир не покупает, - признался в одном из интервью гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев.

И это максимально короткое и точное описание ситуации. Российские авиакомпании оказались меж двух огней: затраты растут, но покрыть их за счет клиентов они не могут. Люди будут пересаживаться на поезда, летать реже или уйдут в иностранные компании — не только наши самолеты в небе есть.

- Падение пассажиропотока будет для перевозчиков настоящей катастрофой, - уверен Борис Рыбак. - Общая выручка заметно сократится, а затраты останутся, по сути, теми же. Зарплата, лизинговые платежи, аренда помещений — все это никуда не денется. Компании этого панически боятся, поэтому и не повышают цены.

Россияне, сами того не зная, оказались избалованы дешевыми перелетами.

- Стоимость билетов, которая есть сейчас, экономически не обоснована и генерирует убытки. Мы делали исследования, из которых явственно следует, что в России стоимость пассажиро-километра меньше чем в любом другом регионе мира, - рассказал «КП» эксперт. - Причем намного. Почти в 2,5 раза ниже чем в США и в 1,7 раза ниже чем в Европе. И это мы еще считали, когда еще не было лоукостера «Победа». Экономически обоснованный тариф — порядка 100 долларов на тысячу километра пути. Если считать базовый тариф эконом-класса.

По его словам, 10% повышения цен, о котором заикнулись перевозчики, им будет мало. Говорить нужно скорее о 40-50%, чтобы компании перестали терпеть убытки. Иначе неизбежны банкротства. Чуть ли не единственный благоприятный сценарий — правительство примет программу субсидирования авиарейсов и будет компенсировать разницу между себестоимостью полетов и тем, что готовы платить россияне. Впрочем, бюджет страны все равно формируют из наших налогов, так что пассажиры в любом случае будут в минусе.

Главная причина убытков — подорожавший авиационный керосинФото: Алексей БУЛАТОВ

ЛАЙФХАК

Как купить дешевый билет

1. Летайте в будние дни — кроме пятницы. Поездки в три последних дня недели всегда обходятся дороже.

2. Ищите билеты в сети с самых дешевых устройств. В Интернете вы как на ладони, и некоторые агрегаторы, видя, что к ним зашел человек с последней модели Айфона, делают для него надбавку. Раз телефон дорогой, и на билет раскошелится. А вот если устройство бюджетное, робот поостережется отпугивать клиента лишними накрутками.

3. Не летайте в большие аэропорты. Чем крупнее терминал, тем дороже там обслуживание, плата за которое перетекает в ваш билет. Поэтому если рядом есть город поменьше, посмотрите билеты туда. Лучше всего такая стратегия работает с Европой. Вместо Милана можно отправиться в Аталанту, до Амстердама дешевле добраться на автобусе из аэропорта Эйндховена. В Старом Свете даже госграница не проблема — от Братиславы, куда летает «Победа», можно добраться до Вены меньше чем за час.

КОНКРЕТНО

Из чего складывается цена билета

26% - сборы на аэропортовое обслуживание самолетов, пассажиров и багажа

27% - расходы на топливо

16% - техническое обслуживание и ремонт воздушных судов

10% - зарплата персонала

5% - реклама и административные расходы

4% - аэронавигационные сборы и метеообеспечение