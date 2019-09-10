2019-09-10T17:38:27+03:00
Общество

Уралец отправится на сафари в Кению благодаря «Пятёрочке»

Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги федеральной акции «Почувствуй себя по-королевски», которая проходила во всех магазинах со 2 по 29 июля 2019 года. Обладателем главного приза – поездки в Кению для всей семьи – стал житель ЯНАО Дмитрий Ольховиков
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Торжественное награждение состоялось в конце августа и было приурочено к открытию нового магазина «Пятёрочка» в Новом Уренгое. Церемония сопровождалась тематическими активностями в стиле «зов джунглей». Всех гостей сети в этот день развлекала ростовая кукла-львёнок, также для покупателей были организованы фотозона, викторина с вопросами по фильму «Король Лев», игры, конкурсы и розыгрыш ценных призов за покупку от 555 р. Детям могли нанести аквагрим и угоститься сладкой ватой.

Победитель акции не скрывал своей радости: «Для меня стало полной неожиданностью такая новость. Огромное спасибо «Пятёрочке» за возможность отправиться нашей семье в это невероятное путешествие в Кению. Хочется пожелать всем верить в чудеса, ведь иногда они происходят».

«”Пятёрочка” старается радовать своих гостей не только уютными магазинами, и свежими продуктами на полках, но и яркими впечатлениями. Поэтому мы регулярно проводим различные акции и розыгрыши, которые поднимают настроение нашим покупателям и позволяют им поверить в свою удачу. Наша цель – стать любимым магазином, уверена, что благодаря нашей летней акции «Почувствуй себя по-королевски» мы смогли стать ближе к её достижению», - комментирует Татьяна Степанова, руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Напомним, что акция «Почувствуй себя по-королевски» была приурочена к выходу на большие экраны художественного фильма «Король Лев». Принять участие в розыгрыше главного приза могли все действующие держатели карты программы лояльности «Пятёрочки», совершив хотя бы одну покупку в категории «детские товары» и подтвердив своё участие в личном кабинете «Выручай-карты». По итогам акции участники получили от торговой сети «Пятёрочка» 300 портативных зарядных устройств и 200 комплектов постельного белья с символикой фильма.

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