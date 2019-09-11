2019-09-11T17:43:49+03:00
Пресс-релизы

А вы готовы к сезону простуд? Проверьте свой иммунитет!

Осенняя акция: анализ на «солнечный» витамин D и исследования для общей оценки иммунитета со скидкой до 25% во всех лабораторных отделениях «Гемотест»
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Лаборатория «Гемотест» проводит акцию «Твой иммунитет».Лаборатория «Гемотест» проводит акцию «Твой иммунитет».
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Лаборатория «Гемотест» проводит акцию «Твой иммунитет»: в преддверии сезона простуд и стремительно сокращающегося светового дня компания предлагает сдать комплекс анализов для оценки уровня витамина D и общего состояния иммунной системы со скидкой до 25%.

Человек получает витамин D двумя путями: часть этого вещества поступает из пищи, а другую организм вырабатывает сам под действием ультрафиолетового излучения (поэтому этот витамин часто называют «солнечным»). Общеизвестно, что витамин D необходим для хорошего состояния костей и мышц – не это не единственная его функция. «Солнечный» витамин используют лейкоциты – клетки крови, которые отвечают за борьбу организма с внешними и внутренними угрозами: вирусами, бактериями и раковыми клетками. Даже при минимальном снижении его уровня иммунитет падает, человек чаще болеет и дольше выздоравливает.

Врачи напоминают, что особенно важно следить за этим показателем осенью и зимой: «простудный» сезон нагружает иммунитет работой, а короткий световой день не позволяет организму производить нужное количество «солнечного» витамина. В первую очередь это имеет значение для детей: растущий организм интенсивно расходует витамин D на построение скелета и развитие мышц. При этом кроме снижения сопротивляемости болезням низкий уровень витамина может привести к развитию аллергий и аутоиммунных заболеваний.

В сезонный комплекс, который призван подготовиться к периоду эпидемий гриппа и простудных заболеваний, также входят клинический анализ крови и исследование иммуноглобулина IgE. Они позволяют выявить дополнительные факторы нагрузки на иммунитет: скрытые инфекции, заражение гельминтами и аллергические реакции.

До 31 декабря 2019 года на комплекс исследований «Твой иммунитет» действуют специальные цены. Результаты анализов компания предоставит уже через 1 день после взятия биоматериала (крови из вены).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

До 31 декабря 2019 года на комплекс исследований «Твой иммунитет» действуют специальные цены.

До 31 декабря 2019 года на комплекс исследований «Твой иммунитет» действуют специальные цены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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