Полезные сервисы для смартфона, которые пригодятся любому водителю

Навигация и песни

Штатный автомобильный навигатор, едва появившись почти на всех моделях, даже совсем недорогих, вдруг ушел в прошлое. Потому что универсальной и совершенной системы автопроизводители так и не предложили, карты требуется постоянно обновлять, а мобильные приложения с навигацией ушли далеко вперед. Они и обновляются регулярно, и содержат зачастую более точную картографию, которую можно скачать и использовать без интернета, более полную информацию о придорожных заправках, кафе и прочем сервисе, да и в управлении в сто раз удобнее. Они точнее предупредят о дорожных камерах, потому и радар-детектор может остаться не у дел. Так что даже при наличии в машине возможности подружить смартфон с магнитолой при помощи фирменных программ для яблочных и андроидных устройств люди чаще всего цепляют свой телефон на присоску, так и пользуются.

С музыкой - то же самое. Собственные жесткие диски, CD-чейнджеры (помните, насколько это было круто?), наборы дисков, пригоршни флешек остались в прошлом, а если и валяются по старой памяти, то напрасно место занимают. Музыка из памяти телефона, скачанная честно или не совсем, всегда доступна для прослушивания в машине.

Даже если у вас 15 - 20-летний автомобиль с самой обычной магнитолой, можно через китайский интернет-магазин купить FM-трансмиттер с Bluetooth - это такая штуковина, которая втыкается в гнездо прикуривателя и позволяет по беспроводной связи соединяться с мобильным и передавать музыку с него на радиочастоте, которую поймает магнитола. Так что вы слушаете музыку и даже разговариваете по телефону «без рук» даже с самой обычной старой магнитолой. Цена вопроса - тысяча рублей или около того.

Полезные приложения: Яндекс.Навигатор, Maps.Me, Навител Навигатор.

Парковка и каршеринг

Если вдруг нужно воспользоваться прокатной машиной или извозчиком с «шашечками», тут уж без мобильника не обойтись. Ведь все современные сервисы такси и поминутной аренды автомобиля (именно это прячется за иностранным словом «каршеринг») привязаны к мобильным приложениям. Оплачивать парковку тоже удобнее с мобильного при помощи приложения. Номер машины уже вбит в память, деньги - на счете, местоположение определится автоматически, несколько нажатий - и дело в шляпе.

Если вы в большом городе оставляете машину на перехватывающей парковке, а дальше едете на другом транспорте, то такси, каршеринг, городской транспорт - все окажется у вас под рукой, точнее, в вашем мобильном.

Полезные приложения: Делимобиль, MatreshCar, BelkaCar.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь Моржаретто, автоэксперт, радиоведущий:

- Для обеспечения безопасности смартфон - обязательная вещь. С ним вы никогда не заблудитесь, найдете ближайшую заправку и точку сервиса. А в случае аварии сможете надлежащим образом оформить ДТП, сфотографировав все его обстоятельства. Для этого всем обязательно нужно скачать приложение Российского союза автостраховщиков «ДТП Автопротокол». Приложения навигации в случае происшествия помогут быстро найти места, где вам помогут: посты ДПС, больницы, мастерские и т. д.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Их не угонят

Классная вещь - телематический противоугонный комплекс. Такие теперь делают и в России, причем у нас они наиболее совершенные. Понятно почему: у нас и риск угона выше. При телематике не нужен брелок с картинками и лампочками, вся информация о машине приходит на мобильный через интернет. Сим-карту для передачи этой информации установщики прячут внутри панели так, что быстро ее не отыскать, да и если кто-то ее заблокирует или вырвет, система подаст сигнал тревоги.

Как подаст его при любой попытке взлома, несанкционированного запуска мотора, эвакуации машины (тоже важно!) и так далее. Стоят такие комплексы тысяч от пятидесяти, обслуживание - сущие копейки. Но вы можете в любую секунду и из любого места на планете, где есть интернет, узнать, как дела у вашей машины.

Какой вывод? Простой! Автомобилисту лучше:

1. иметь при себе хороший мобильник,

2. установить в него все нужные приложения и авторизоваться в них,

3. оставить автоплатеж на сотовую связь, чтобы не оказаться в критический момент без связи,

4. всегда носить мобильное зарядное устройство и иметь в машине провод для зарядки от прикуривателя,

5. слушать музыку, «читать» аудио-книги, держать связь с окружающим миром с помощью смартфона.