Каждую неделю 25 россиян становятся миллионерами

10 сентября «Столото» провело для журналистов брифинг «Россия — страна победителей». По итогам первого полугодия текущего года по сравнению с тем же сроком 2018-го выручка компании выросла почти на четверть — на 23%. Причем, если в 2014 году в лотереях принимало участие всего 4% населения страны, то в этом году их количество увеличилось до 27% и продолжает расти.

В чем секрет популярности лотерей?

«ГОВОРИЛ, ЧТО СВОЕ ВОЗЬМУ!»

...Несколько лет назад Виталий Дегтярев с семьей перебрался на окраину Московской области. Таксует, выращивает поросят. В нынешнем браке у мужчины четверо маленьких детей. Лотереи покупает с 1994 года с перерывами. В последнее время — «Гослото «5 из 36». До недавнего времени ему не особо везло — выигрыш не превышал 400 рублей, но в начале января все-таки подфартило...

Фото предоставлено «Столото».

- Приходит смс с сообщением о выигрыше. Дома открыл планшет, смотрю сумму — 4 миллиона 535 тысяч 232 рубля. Подхожу к жене: «Я же говорил, что свое возьму», - вспоминает мужчина историю своего выигрыша.

Как изменилась жизнь семьи? Закрыли кредит на машину. Сейчас строят дом.

- Фундамент был готов еще семь лет назад, но на дальнейшие работы денег не было. Сейчас благодаря «Столото» дом построим. Стены и крыша уже есть, через две недели поставим окна. Затем приступим к отделке, - показывает на мобильном телефоне фотографии строительства Виталий.

Эксперты лотерейного рынка отмечают, что свалившимися на них миллионами покупатели лотерей распоряжаются достаточно рационально.

- В первую очередь после выигрыша люди обычно закрывают кредиты, вторую строчку трат лотереи занимает покупка жилья, третью – путешествия, - заявил директор по продажам «Столото» Роман Роменский. - На четвертом месте, как бы странно это ни звучало, - делают зубы. Еще направляют деньги на благотворительность: люди делают конкретные вещи в своем городе, в своем окружении.

37-Е В МИРЕ

На встрече с журналистами руководство компании подвело итоги работы в первом полугодии 2019 года. В сравнении с первым полугодием 2018 года выручка выросла на 23%. Особо отмечается рост продаж в интернете: 46% выручки «Столото» получает от электронной коммерции. Число пользователей онлайн-платформ в первом полугодии 2019 года увеличилось на 15% в сравнении с первым полугодием 2018 года и достигло 37,4 млн.

В настоящее время по объему продаж лотерейных билетов Россия занимает 37-ю строчку среди стран: на первом месте - США, далее - Китай и Италия. В России участники лотерей тратят на покупку лотерейных билетов 334 руб. в среднем в год, в США - 12,511 тыс. руб., в Европе - 7,694 тыс. руб., в Австралии - 11,7 тыс. руб., в Азии и на Ближнем Востоке - 2,4 тыс. руб.

- «Столото» активно работает над развитием лотерейной культуры России. Приятно видеть, что наши усилия приносят ощутимые результаты. Если в 2017 году в лотереях принимало участие 17% населения страны, то в 2018 году эта цифра увеличилась на десять процентов и продолжает расти, - отметила Варвара Басанович, операционный директор «Столото». - Мы видим интерес к лотереям как к форме досуга, способу с пользой провести время, ведь миссия государственных лотерей — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Целевые отчисления в бюджет РФ от лотерейной деятельности составили 12,5 млрд рублей, и мы стремимся увеличить этот показатель, привлекая новых участников.

Фото предоставлено «Столото».

САМОЕ ЩЕДРОЕ — «РУССКОЕ ЛОТО»

С июля 2014 года все лотереи стали государственными. За это время 3652 россиян стали лотерейными миллионерами. Эксперты «Столото» уточняют, что больше всего выигрышных билетов от 1 млн рублей за пять лет пришлось на лотереи «Русское лото» (1336), «Жилищную лотерею» (1283) и числовые лотереи «Гослото» (394).

В первом полугодии 2019 года выигрыш от 1 млн. рублей достался 490 россиянам. В среднем лотерейными миллионерами становятся 25 участников еженедельно. Разыгранный в первом полугодии 2019 года призовой фонд государственных лотерей составил 17,5 млрд рублей, что на 23,47% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

- Одной из ключевых причин роста лотерейного рынка России с уверенностью можно считать цифровую трансформацию «Столото» и выстраивание эффективной ИТ-инфраструктуры. С ее помощью участие в государственных лотереях стало удобной и доступной каждому формой досуга. Еще одним важным фактором роста рынка является маркетинговое сопровождение лотерей и существенное расширение зоны дистрибуции. В первом полугодии 2019 года еще более 20 сетей федерального и регионального ретейла начали продажи лотерейных билетов, - резюмировал Роман Роменский.