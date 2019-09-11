Приставы смогут заходить в квартиру без согласия хозяина

Министерство юстиции РФ подготовило поправки, дающие больше прав судебным приставам проникать в квартиры — даже если хозяева не хотят их впускать. Предлагается дать ФССП право «принудительного доступа» в жилье, чтобы можно было проверить, какую перепланировку сделал собственник, и в порядке ли у него газовое оборудование.

Решать, к кому «в гости» отправиться будут не сами приставы. Проникнуть в квартиру можно будет только по решению суда, куда должны обратиться чиновники Госжилнадзора или органа муниципального жилищного контроля.

Логика поправок простая: раз помещение находится в многоквартирном доме, затеявший кардинальную перепланировку человек подвергает опасности не только себя, но и соседей. То же самое касается газового оборудования — и даже в большей степени. По крайней мере в стране с незавидной регулярностью случаются ЧП, связанные с газом.

Так, 14 января 2019 прогремел взрыв в девятиэтажке в городе Шахты Ростовской области, погибли пять человек. А двумя неделями ранее прямо накануне Нового года под завалами рухнувшего подъезда в 10-этажном доме в Магнитогорске погибли 39 человек. Причинами обеих трагедий называют именно утечки газа.

Пока не понятно, насколько часто приставы и чиновники собираются пользоваться новыми полномочиями. «КП» направила запрос в Минюст.

Эксперты же уверены, что массового проникновения в квартиры россиянам ждать не стоит.

- В принципе, если есть решение суда, и по действующему законодательству можно войти в квартиру без согласия собственника. Только вот случаев таких единицы на всю страну, - рассказал «КП» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. - Как правило, речь о ситуациях, когда ранее была выявлена незаконная перепланировка, причем масштабная, затрагивающая несущие стены, но хозяин квартиры не спешит ничего исправлять. Обычно суд дает добро на проникновение в квартиру по затяжным делам, которые тянутся несколько лет, по которым уже составлены акты и предписания. Все понимают, что это крайняя мера, поэтому никто не будет вламываться в помещение, просто чтобы проверить, все ли там в порядке. Даже если есть какая-то небольшая, пусть и незаконная перепланировка, человек отделается штрафов. Ну не будет никто к нему ломиться из-за расширенного на 10 сантиметров санузла.

Кстати, предлагаемые Минюстом поправки не только дают приставам права, но и возлагают на них обязанности. Проникнув в квартиру, они несут ответственность за сохранность имущества владельца.

Законопроект разработали по поручению Правительства страны, а значит, высоки шансы на то, что его примут. Ожидается, что депутаты Госдумы рассмотрят поправки уже в осеннюю сессию, а действовать они начнут с 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работают судебные приставы в России: выбивают долги молитвой, криком и стриптизом

Чтобы заставить неплательщиков раскошелиться, служители закона пускаются на хитрости. Вот несколько историй о том, как работают судебные приставы в России (подробности)