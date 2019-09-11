2019-09-11T16:06:29+03:00
Политика

Путину рассказали о видах на урожай

В этом году в России соберут на 5 миллионов тонн зерна больше, чем в прошлом
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Встреча Путина с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым в Москве. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВстреча Путина с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым в Москве. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доклад президенту начал, как и полагается, с видов на урожай. В стране уже собрано почти 95 миллионов тонн зерна, а средняя урожайность чуть лучше, чем по прошлому году – 29 центнеров с гектара.

- Плановый прогноз на этот год составляет порядка 118 миллионов тонн, прошлом году эта цифра была 113,3 миллиона, - доложил Патрушев. - И самое главное, у нас на три миллиона тонн увеличивается урожай пшеницы. Такой объем позволит и обеспечить внутреннюю потребность, и реализовать экспортный потенциал.

В животноводстве за семь месяцев 2019 года производство скота и птицы составило восемь миллионов тонн, а по итогам года ожидается 15,2 миллиона тонн.

- Достойная цифра – это больше, чем по прошлому году на два процента, - оценил Патрушев. - Отдельно хочу остановиться на производстве молока. В текущем году мы уже произвели молока 18,5 миллиона тонн. Ожидаем, что будет порядка 31 миллиона тонн молока в 2019 году. Хочу обратить внимание на то, что этот год мы прошли без резких колебаний цен на молоко. Обычно у нас с марта по август идут колебания, и они достаточно серьезные. На сегодняшний день средняя цена на молоко составляет чуть более 24 рублей. Это в принципе цена, которая устраивает и производителей молока, и переработчиков.

Министр рассказал о помощи жителям регионов, пострадавшим от стихийных бедствий.

- В этом году режим чрезвычайной ситуации введен в 16 регионах, по 14 регионам мы уже провели подсчет - ущерб составил порядка 9,5 миллиарда рублей, - привел он результаты. -

На особом контроле у нас ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области.

По Забайкальскому краю минсельхозу из Резервного фонда уже переведено 820,9 миллиона рублей, 98 процентов уже доведено до конечных получателей, до пострадавших.

- По Иркутской области работа выстроена в два этапа. Первый транш – 179,6 миллиона рублей. Он также уже доведен и до региона, и 99,7 процента доведено до конечных получателей, - доложил Патрушев. - Второй транш больше – 296 миллионов рублей. Там идет компенсация по личным подсобным хозяйствам. 5 сентября эти деньги практически тоже в полном объеме уже доведены до конечных потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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